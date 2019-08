Hannover

Schon wieder Ärger mit der randständigen Szene am Hauptbahnhof Hannover: Nach einer Schlägerei im Bereich des Eingangs Fernroder Straße hat die Bundespolizei einen Obdachlosen festgenommen. Er ist auf Beamte und Protec-Mitarbeiter losgegangen. Der 36-Jährige war bereits in der Vergangenheit aufgefallen: „Und er gilt als gewalttätig“, sagt Sprecher Martin Ackert.

Der Tatort liegt nur unweit der Drogenmeile vor dem Rauschgift-Konsumraum „Stellwerk“, wo es seit Monaten Ärger Junkies, Trinkern und Obdachlosen gibt. Wie Ackert am Sonntag mitteilte, hatte der Schläger am Freitagabend einen anderen Mann am Ausgang Fernroder Straße angegriffen. Auf einschreitende Protec-Mitarbeiter ging der 36-Jährige ebenfalls los.

Alkoholtest ergibt 3,15 Promille

Bundespolizisten brachten den wohnsitzlosen Angreifer zwangsweise zur Wache am Bahnhof. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, beleidigte, bedrohte und bespuckte die Beamten. Der 36-Jährige brachte es laut Alkoholtest auf 3,15 Promille.

Ackert: „Der Mann gehört auch zur Randständigenszene am Hauptbahnhof.“ Und er macht immer wieder Ärger. Erst vor zwei Tagen war er aus der Untersuchungshaft entlassen worden, wo er wegen Schwarzfahrens gesessen hatte. Nun wurde er ins Polizeigewahrsam an der Waterlooplatzstraße gebracht. Ihn erwartet ein beschleunigtes Verfahren - ermittelt wird gegen ihn wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Von Britta Mahrholz