Hannover

Erneut ist es im hannoverschen Hauptbahnhof zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einer Maskenverweigerin und der Bundespolizei gekommen. Am Montagmorgen traf eine Streife eine 27-Jährige ohne die erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung. „Die Frau zeigte sich jedoch umgehend uneinsichtig und aggressiv“, sagt Kevin Müller von der Bundespolizeidirektion Hannover.

Da sie sich nicht ausweisen wollte, sollte die 27-Jährige zur Wache gebracht werden. „Dann rastete die Frau aus“, so Müller. Bereits auf dem Weg zu Polizeistation beleidigte sie die Bundespolizisten auf Übelste und versuchte sich mehrfach loszureißen. „Plötzlich griff sie einem 26-jährigen Bundespolizisten in den Intimbereich und drückte fest zu“, so der Polizeisprecher.

Mehrere Ermittlungsverfahren gegen 27-Jährige

Den Beamten gelang es, die Frau aus Hannover zur Wache zu verbringen. Dort konnte schließlich ihre Identität festgestellt werden. Gegen die Frau werden nun Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Der attackierte Polizist blieb trotz Schmerzen dienstfähig.

Polizei appellierte: „Erspart uns euren Wohlstandstrotz“

Erst am Sonntag hatte sich die Bundespolizeidirektion Hannover mit einer deutlichen Botschaft an Maskenverweigerer gewandt. Jeden Tag wieder geraten die Beamten im Hauptbahnhof, aber auch in Zügen mit renitenten Passagieren aneinander, die nicht einsehen, ihre Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen. „Wir diskutieren nicht mit euch. Und eure Meinung interessiert uns auch nicht! Bei Verstößen gegen die Corona-Schutzvorschriften erfolgt eine sofortige Anzeige! Setzt einfach eure Maske auf und erspart uns euren Wohlstandstrotz. Wir haben schon genug zu tun!“, heißt es in der Mitteilung.

Bundespolizei: „Positives Feedback“

Wie Kevin Müller auf Anfrage mitteilt, sind auf die eindrücklich formulierte Botschaft zahlreiche Reaktionen gefolgt. „Das Feedback von Kollegen, Medien und anderen Personen ist bundesweit positiv“, sagt er. „Aber es sind wie immer auch ein paar Zuschriften von Unbelehrbaren dabei.“

Von Manuel Behrens