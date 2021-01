Hauptbahnhof Hannover: Mann brüllt Nazi-Parolen und droht mit Schusswaffe

Hannover

Im Hauptbahnhof Hannover hat ein Mann (25) am Sonnabendmorgen die Bundespolizei in Atem gehalten. Der Misburger stellte sich einer Streife demonstrativ in den Weg. Als die Beamten an ihm vorbeigingen, schlug er sich auf die Brust, streckte den Arm aus und brüllte zweimal: „Heil Hitler". Später drohte er, dass er eine Schusswaffe bei sich habe.

Der Vorfall ereignete sich gegen 9 Uhr, wie Polizeisprecher Martin Ackert am Sonntag mitteilte. Die Beamten überprüften die Identität des 25-Jährigen, der laut Ackert „äußerst aggressiv“ war. Der Mann schrie und habe immer wieder versucht, sich der Streife zu entziehen.

Platzverweis und Hausverbot

Anschließend kassierte der Hannoveraner von den Beamten einen Platzverweis. Mitarbeiter der Deutschen Bahn sprachen ein Hausverbot aus.

Beim Verlassen des Hauptbahnhofs provozierte der Mann einen unbeteiligten Reisenden. Die Beamten mussten erneut einschreiten: Sie begleiteten den 25-Jährigen zum Ausgang.

Schusswaffe in der Jacke?

Es dauerte nur wenige Minuten, dann tauchte der Querulant erneut auf. Wieder ging er auf eine Streife zu. Diesmal erklärte er, dass er eine Schusswaffe bei sich habe.

Bedrohlich: Der Mann griff in die Innentasche seiner Jacken. Daraufhin überwältigten die Beamten den Misburger. Sie nahmen ihn mit zur Wache. Wieder sei er aggressiv gewesen. Und er brüllte mehrfach, dass die Beamten ihn doch erschießen sollen.

Arzt stellt keine Gefährdung fest

Wegen des seltsamen Verhaltens verständigten die Polizisten einen Amtsarzt. Der stellte bei dem 25-Jährigen aber weder Eigen- noch Fremdgefährdung fest. So wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen Hausfriedensbruchs und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

