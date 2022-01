Hannover

Die Bundespolizei hat im Hauptbahnhof Hannover einen Dieb dingfest gemacht, der gleich mehrfach am selben Tag Parfüm gestohlen haben soll. Der Ladendetektiv ertappte den 42-Jährigen innerhalb kürzester Zeit zweimal beim Stehlen. Nun könnte dem Mann Gefängnis drohen.

Der Ladendetektiv stellte den Verdächtigen am Sonntag gegen 18 Uhr am Ausgang der Parfümerie. Er hatte den 42-Jährigen dabei beobachtet, wie er zwei hochwertige Düfte in die Jackentasche steckte. Derselbe Mann hatte nur eine Stunde zuvor ebenfalls zwei Parfüms genommen und konnte noch entkommen.

Kameraaufnahmen überführen Ladendieb

Entsprechend vorgewarnt gelang es dem Ladendetektiv beim zweiten Mal aber, den 42-jährigen Obdachlosen abzufangen. Laut Kevin Müller, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hannover, waren die Videoaufzeichnungen aber „so eindeutig“, dass ihm beide Taten zur Last gelegt werden können.

Der Mann kam mit zur Wache und ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Die Staatsanwaltschaft muss nun entscheiden, ob der 42-Jährige im beschleunigten Verfahren verurteilt werden soll.

Von Peer Hellerling