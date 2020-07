Hannover

Den Hauptbahnhof Hannover vom Netz nehmen? „Das ist nicht möglich“, sagt Birgit Konow, Projektleiterin für den großen Umbau des wichtigen Verkehrsknotenpunktes im Netz der Bahn, der Drehscheibe sowohl für den Ost-West-, als auch für den Nord-Süd-Verkehr ist. Rund 750 Züge fahren täglich ab, 260.000 Reisende und Besucher sind dort unterwegs. Das ist auch der Grund, warum die Arbeiten im laufenden Betrieb durchgeführt werden – und so lange dauern. Erst 2033 werden sie abgeschlossen. Am Dienstag hat die Bahn im Hauptbahnhof erklärt, wie das genau funktionieren soll.

Nachdem 2019 sowie im März 2020 bereits erste Hilfsbrücken in den Gleisen 1 bis 3 gebaut wurden, geschieht das jetzt nacheinander in den Gleisen 4 bis 9. Am Montag haben die Arbeiten begonnen, bis zum 10. August werden sie dauern. Nötig ist das, weil das historische Gewölbe darunter ausgetauscht werden muss. Gut 140 Jahre hat es gehalten. Es stammt noch aus der Gründungszeit des zweiten Hauptbahnhofs, so wie ihn Hannover heute kennt. Das Gebäude mit seiner trotz Kriegszerstörungen erhaltenen, schmucken Fassade ging 1879 in Betrieb. Einen Vorgängerbau hatte es an derselben Stelle schon in den 1840er Jahren gegeben. Weil der Zugverkehr boomte, reichten dessen Kapazitäten aber schon bald nicht mehr aus.

Anzeige

Komplizierter Umbau: Projektleiterin Birgit Konow erklärt, wie es gehen soll. Quelle: Samantha Franson

Weitere NP+ Artikel

Gewölbe von 1879 muss ausgetauscht werden

Die Planer ahnten damals, welche Bedeutung der Zugverkehr bekommen sollte und statteten den Hauptbahnhof schon 1879 mit neun Gleisen aus. In diesem Bereich muss nun jedoch das aus Ziegelsteinen gemauerte Gewölbe komplett erneuert werden. „Es gibt kein Sicherheitsrisiko, aber es muss jetzt ausgetauscht werden“, erklärt Projektleiterin Konow. In der zweiten Jahreshälfte 2021 soll es damit losgehen. Bis dahin legt die Bahn eine Baupause ein. Die Hilfsbrücken, für die als Fundament große Pfeiler in den Boden gerammt werden, sind notwendig, damit während des Baus des neuen Gewölbes ungehindert Züge über die Gleise darüber rollen können.

Bis 2022 soll dieser dauern. Die meisten Reisenden werden davon jedoch wenig mitbekommen. Zu Einschränkungen wird es allenfalls in einigen Geschäften im Bahnhof kommen, die zeitweise ihre Ladenfläche reduzieren müssen. „Wir gehen aktuell aber davon aus, dass keine Geschäfte schließen müssen“, sagt Konow. Die Herausforderung des Umbaus sei aber, dass „wir uns immer in einem sehr engen Raum bewegen“.

Für sicheren Halt: Große Stützpfeiler werden in den Boden gerammt. Sie sollen die Hilfsbrücken unter den Gleisen tragen. Quelle: Samantha Franson

Bahnsteig-Dächer: Fahrgäste sollen nicht im Regen stehen

Deutlich sichtbar werden hingegen die Veränderungen, die es auf den Bahnsteigen geben wird. In zwei Jahren will die Bahn jeweils einen mit den zwei angrenzenden Gleisen komplett neu gestalten. Die Dächer beispielsweise stammen noch aus den 1970er Jahren. Aus jüngerer Zeit sind nur die großen, verglasten Öffnungen, die im Vorfeld der Expo 2000 installiert wurden. Sie sollen erhalten bleiben. Alles andere – vom Wartehäuschen bis zu den Rolltreppen – wird ausgetauscht.

Für Aufregung bei der Vorstellung der Pläne im Bauausschuss 2018 hatte gesorgt, dass die Bahn angekündigt hatte, aus Kostengründen die Dächer der Bahnsteige zu kürzen. Die Politik hatte den Planern daraufhin vorgeworfen, die Fahrgäste „im Regen stehen“ zu lassen. Dazu soll es laut aktueller Planung jedoch nicht kommen. Auf Nachfrage der NP erklärte die Bahn, dass nur dort die Länge der Dächer reduziert werden soll, wo kürzere Nahverkehrszüge halten, in Bereichen also, wo keine Fahrgäste warten. Dort, wo die langen ICE-Züge ankommen und abfahren, sollen die Dächer verlängert werden.

Umbau : Einige Fernzüge halten nicht in Hannover

Die Kosten für den Umbau des Hauptbahnhofs kalkuliert die Bahn mit rund 222 Millionen Euro. 2018 war noch von 180 Millionen Euro die Rede gewesen. Darin noch gar nicht enthalten sind die Kosten für den Bau zweier zusätzlicher Gleise im Bereich des Raschplatzes. Die Planungen dafür laufen separat. Die Bahn hat vom Bund mittlerweile den offiziellen Planungsauftrag bekommen und prüft nun die Machbarkeit des Vorhabens. Die Region Hannover hofft, dass der Bau der Gleise 15 und 16 in den aktuellen Umbau des Hauptbahnhofs integriert werden kann.

Die Auswirkungen auf den Zugverkehr sollen sich laut Bahn in Grenzen halten. Von den aktuellen Arbeiten ist der Nahverkehr nicht betroffen. Nur einige Fernzüge halten statt am Hauptbahnhof in Wunstorf, am Messebahnhof in Laatzen oder in Celle. So soll es auch künftig bei den Arbeiten laufen. Zu Einschränkungen soll es möglichst nur in den Sommerferien kommen, so der Plan.

Von Christian Bohnenkamp