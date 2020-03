Hauptbahnhof Hannover: Bundespolizei nimmt Sextäter fest

Hannover

Im Hauptbahnhof Hannover ist am Sonnabend ein Sextäter festgenommen worden. Der 30-Jährige hatte ein Mädchen (15) in einer Bäckerei unsittlich angefasst.

Die 15-Jährige erschien gegen 20.15 Uhr mit ihrer Freundin (16) in der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof und zeigte den Übergriff in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade an.

Opfer gibt gute Personenbeschreibung

Das Mädchen konnte den Beamten eine gute Personenbeschreibung des Täters geben. Die Polizei leitete sofort die Fahndung ein – und schnappte den Gesuchten nur wenige Meter vom Tatort entfernt.

Er hielt sich am Treppenabgang zur U-Bahn auf. Der 30-Jährige war betrunken. „Und er bepöbelte bereits weitere Frauen“, sagt der Sprecher der Bundespolizei, Martin Ackert.

Täter leistet Widerstand

Der Mann wurde festgenommen. Anschließend wurde er den örtlich zuständigen Beamten der Landespolizei übergeben. Dabei leistete der 30-Jährigen auch noch Widerstand.

Von Britta Mahrholz