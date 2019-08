Hannover

Am Hauptbahnhof hat es einen unfassbaren Übergriff auf eine Mutter und ihren vierjährigen Sohn gegeben. Die 35-Jährige und ihr Kind sind von einem Mann (45) aus der Trinker- und Obdachlosenszene massiv belästigt worden. Der alkoholisierte 45-Jährige versuchte mehrfach, der Frau den Jungen zu entreißen. Viele Passanten dachten zunächst an eine Entführung. Die Opfer mussten sich in einem Kiosk im Bahnhof in Sicherheit bringen. Der Vorfall markiert einen neuen traurigen Höhepunkt in einer Serie von Straftaten durch Angehörige der sogenannten randständigen Szene rund um den Hauptbahnhof.

Keine Beziehung zwischen Täter und Opfer

Was der Mutter und ihrem Sohn passierte, könnte jedem widerfahren, der sich rund um den Hauptbahnhof aufhält. Die Frau aus dem Landkreis Osnabrück befand sich mit dem Vierjährigen auf einer Reise, als die beiden zufällig Opfer des 45-Jährigen wurden. Wie Bundespolizeisprecher Detlef Lenger am Montag auf NP-Anfrage bestätigte, ereignete sich der Übergriff bereits am Sonnabend gegen 12.15 Uhr. Die 35-Jährige und ihr Kind waren zu Fuß im Bereich der sogenannten „Oettinger Wiese“ unterwegs, dem Trinker-Treff an der Lister Meile gegenüber vom ZOB.

Angreifer zerrt am Jungen

Laut Lenger habe der 45-Jährige die Mutter angesprochen, sie und den Jungen verfolgt. Dann versuchte der Mann, ihr den Vierjährigen zu entreißen. „Er zerrte mehrfach an der Schulter des Kindes“, so der Polizeisprecher. Außerdem griff der Betrunkene immer wieder nach dem Gepäck der Opfer.

Brennpunkt: Die „Oettinger Wiese“ gegenüber vom ZOB. Quelle: Mahrholz

Die 35-Jährige flüchtete mit dem Kind in den Bahnhof. Dort suchte sie Zuflucht in einem Kiosk. Zwei Passanten kamen ihr zur Hilfe: Sie stellten sich dem Täter in den Weg und verhinderten, dass er die Frau und den verängstigten Jungen weiter drangsaliert. Die Bundespolizei nahm den Angreifer schließlich fest. Der 45-Jährige stammt auch Tschechien, hält sich ohne festen Wohnsitz in Hannover und gehört der Obdachlosen- und Trinkerszene am Hauptbahnhof an.

Polizei sichert Aufnahmen aus Videoüberwachung

„Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zum Schutz der Reisenden wurde der Mann am Sonnabend in Unterbindungsgewahrsam genommen“, sagt Lenger. Ein Alkoholtest ergab, dass er 2,55 Promille intus hatte. Zur genauen Rekonstruktion des Geschehens hat die Polizei Aufnahmen aus der Videoüberwachung im Bahnhof gesichert.

Der 45-Jährige war auch schon vor dem Übergriff auf Mutter und Kind am Sonnabend ausgerastet: Am Bahnhofsausgang zur Fernroder Straße hatte er ein Fahrrad durch die Luft geworfen.

Zeugenaussage von Passanten wichtig

Die Polizei hat gegen den Täter ein Verfahren wegen Körperverletzung, Nötigung und versuchten Diebstahls eingeleitet. Die Beamten bitten die beiden Passanten, die sich dem Täter zum Schutz der Mutter und ihres Sohnes am Kiosk in den Weg stellten, sich unter Telefon 0511/303650 zu melden. Ihre Zeugenaussage wird dringend benötigt.

