Kein Geld bekommen: Betrunkene Bettlerin tritt Passantin (56) vors Schienbein

Unglaublicher Übergriff am Hauptbahnhof Hannover: Am Dienstag hat eine Frau (36) aus der Trinkerszene eine Passantin (56) am Hauptbahnhof Hannover mit einem Tritt gegen das Schienbein verletzt. Die Angreiferin hatte die 56-Jährige angebettelt – und kein Geld bekommen. Daraufhin trat sie zu.

Die wohnsitzlose Polin hält sich nach Angaben der Bundespolizei regelmäßig in der Trinkerszene rund um den Hauptbahnhof auf. Am Dienstag hatte sie mehrere Reisende am Seitenausgang angebettelt.

Täterin hat 1,8 Promille

So auch die 56-Jährige. Von der Hannoveranerin bekam sie allerdings kein Geld. Dann holte die Trinkerin aus und versetzte der Frau einen Tritt gegen das Bein. Zum Zeitpunkt der Tat hatte die 36-Jährige 1,8 Promille intus.

Zur Identitätsfeststellung mussten Bundespolizisten sie mit zur Wache nehmen, weil die keine Papiere hat. Außerdem machte sie auch falsche Angaben zum Wohnsitz.

Schon 20 Verfahren

Bei der Überprüfung kam heraus, dass die Frau wegen diverser Gewalt- und Eigentumsdelikte schon vielfach in Erscheinung getreten ist. „Sie ist bereits 20 Mal auffällig geworden“, so Bundespolizeisprecher Martin Ackert.

Ein weiteres Verfahren kommt nun hinzu: Es gibt eine neue Anzeige wegen Körperverletzung gegen sie. Und die Bundespolizei wird die Ausländerbehörde der Stadt über den Vorgang informieren.

Von Britta Mahrholz