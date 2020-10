Hannover

Ein betrunkener und aggressiver 32-Jähriger hat am Mittwochabend die Bundespolizei im Hauptbahnhof Hannover in Atem gehalten. Nachdem der Pakistani bereits in einer Westfalenbahn durch lautes und aggressives Verhalten aufgefallen war – er hatte eine 15 Zentimeter lange Schere bei sich und trug keine Maske – sowie in Stadthagen unerlaubt über die Gleise gelaufen war, hatten ihn die Beamten in Hannover gegen 19.50 Uhr kontrollieren wollen.

Der Mann flüchtete über mehrere Gleise, konnte aber von einem mutigen Albaner (20) gestoppt werden, der ihn bis zum Eintreffen der Beamten festhielt. Die Ermittler nahmen den 32-Jährigen mit auf die Wache. Ein Alkoholtest ergab 2,6 Promille.

Anzeige

Auf Bewährung bis 2023

Der wegen zahlreicher Delikte polizeibekannte Mann wohnt in Bückeburg und verbüßt derzeit eine Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung bis zum Jahr 2023. Zudem wird er als bewaffneter Gewalttäter und Drogenkonsument geführt. Als er sich wieder beruhigt hatte, konnte der Mann gehen, da lediglich Ordnungswidrigkeiten begangen wurden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Von Andreas Krasselt