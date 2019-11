Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Hauptbahnhof Hannover einen 42-Jährigen verhaftet. Nach ihm war im Zusammenhang mit einer Kampfhund-Attacke vergangenen Sommer am Steintor gesucht worden. Der Mann steht in Verdacht, aus fremdenfeindlicher Gesinnung das Tier mit Absicht auf das dunkelhäutige Opfer gehetzt zu haben.