Hat Volkswagen ein Rassismus-Problem?

Als Marik (42, Name geändert) seine befristete Anstellung bei Volkswagen Nutzfahrzeuge verlor, war klar, dass er das Angebot des Arbeitgebers annehmen musste. Seine Frau hatte gerade ein Baby bekommen. „Ich muss doch meine Familie ernähren“, sagt er. Er ging ins VW-Werk Zwickau nach Sachsen.

Das war im Juni. Bereits am zweiten Tag hörte er den Spruch eines Kollegen: „So viele Affen hier.“ Da dachte er noch, das sei ein schlechter Scherz. Seine Begrüßungen im Umkleideraum wurden ignoriert. Wenige Tage später rempelte ihn ein Kollege wortlos an. „Ich wäre fast gegen den Spind geknallt“, sagt der Familienvater. Der Kollege ging einfach weiter.

VW-Arbeiter wird als „Nigger“ bezeichnet

Marik ging zum Betriebsrat. Doch nichts änderte sich. Im Gegenteil. „Ich hatte das Gefühl, dass ein Betriebsratsmitglied mit den Kollegen über mich gesprochen hatte“, sagt er. Der junge Vater aus Hannover bekam viel häufiger als andere schwere Arbeiten aufgetragen. Teilweise wurde er von Vorgesetzten vor versammelter Mannschaft angeschrien, wenn er einen Fehler gemacht hatte. Fehler, nach denen Kollegen gesucht hatten.

Den Höhepunkt rassistischer Ausgrenzung erlebte der VW-Arbeiter am 21. September 2020. Ein Kollege, mit dem er sich gut verstand, wurde gefragt: „Was hast Du angestellt, dass Du Deinen eigenen Nigger bekommen hast?“. Der Rassist hatte nicht bemerkt, dass Marik den diskriminierenden Spruch mitanhören konnte.

Arbeitgeber bot Versetzung an

„Wir nehmen den Hinweis auf rassistische Äußerungen sehr ernst und haben nach dem Bekanntwerden umgehend gehandelt“, sagt ein Sprecher von Volkswagen. Der Pressesprecher verweist in diesem Zusammenhang auf das anonyme Hinweissystem im Werk. VW bräuchte aber konkrete Angaben, um die Vorfälle aufklären zu können. Marik weigert sich, Namen zu nennen. Aus Angst. Zum einen habe er die Erfahrung gemacht, dass seine Angaben nicht vertraulich blieben. Zum anderen sei im Werk seine Zwickauer Adresse bekannt. „Abends gehe ich nicht mehr aus dem Haus“, sagt er.

In der Tat hat VW dem Kollegen eine Versetzung nach Leipzig oder Chemnitz angeboten. Aber Marik hat Zweifel, ob dass an der rassistischen Ausgrenzung etwas ändern würde. Und er befindet sich dann in prominenter Gesellschaft. Im August 2019 warnte VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh: „Ich mache mir Sorgen, wie wir Deutsche künftig in der Welt gesehen werden. Wir wollen schließlich in großer Stückzahl ein völlig neues Auto aus Zwickau weltweit verkaufen.“ Pegida, AfD und ausländerfeindliche Übergriffe könnten ausländische Fachkräfte abschrecken, bei VW Sachsen zu arbeiten.

Zwickau ist Leitwerk für E-Mobilität

VW investiert 1,2 Milliarden Euro in Zwickau, um dort im großen Stil Elektroautos zu bauen. Im Juni 2019 meinte Hiltrud Werner, VW-Vorstand für Recht und Integrität: „Leider machen Rechtspopulismus und Fremdenfeindlichkeit nicht automatisch am Werkstor halt.“ Sie äußerte sich besorgt, dass ausländische Spezialisten das Leitwerk für E-Mobilität meiden könnten.

Für hiesige VWler ist klar, dass es Menschen mit Migrationshintergrund in Sachsen schwer haben. Im Mai liefen bei VW Nutzfahrzeuge in Hannover die befristeten Verträge von 207 Arbeitern aus. Nur 80 von ihnen nahmen das Angebot an, Festanstellungen im Werk Zwickau anzunehmen. „80 Prozent von uns haben Migrationshintergrund, viele wussten, was sie dort erwartete“, sagt ein Betroffener. Marik ist dem Druck nicht mehr gewachsen. Er ist krank geschrieben.

Von Thomas Nagel