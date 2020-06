Hat Vater seine kleine Tochter vielfach missbraucht?

Hannover

Gerhard Dittelmann (40, Name geändert) wirkt wie ein strenggläubiger Islam-Prediger. Das weiße Hemd trägt er über den Gürtelbund, es umhüllt seinen nicht allzu kleinen Bauch. Der lange Bart fällt fusselig vom Kinn. Doch der Vater einer Tochter muss sich seit Mittwoch im Landgericht nicht wegen politischer Aktivitäten verantworten, sondern wegen sexuellen Missbrauchs. Er soll von 2005 bis 2014 in 45 Fällen seine Tochter (heute 20) missbraucht haben.

Im Ermittlungsverfahren hat der Angeklagte die Taten geleugnet. Deshalb rechnete Richter Stefan Lücke auch zu Prozessbeginn mit einer Aussage. Doch der Angeklagte schwieg. Anders als seine Tochter. Sie sagte mehrere Stunden unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus.

Ehe des Angeklagten war gescheitert

Wie so häufig bei sexuellem Missbrauch, liegen die vermeintlichen Taten hinter dem dichten Vorhang der Vergangenheit verborgen. Das Kind war fünf Jahre alt, als die vermeintlichen Übergriffe begonnen haben sollen. So gibt es keine konkreten Daten für die mutmaßlichen Übergriffe. Die zwei Fälle des besonders schweren sexuellen Missbrauchs (Eindringen in den Körper des Opfers) sollen sich zwischen 2011 und 2014 zugetragen haben.

Zu diesem Zeitpunkt war die Ehe des Angeklagten längst gescheitert. Seine Frau berichtete im Landgericht, wie er regelmäßig „ausrastete“. Es kam wohl zu Handgreiflichkeiten. Am Ende floh sie ins Frauenhaus, Gerhard Dittelmann musste dann die eheliche Wohnung verlassen. Später leistete das Jugendamt Unterhaltsvorschuss für das Kind, weil der Vater nicht zahlte. Die Behörde sei es auch gewesen, dass für die Kontaktaufnahme der Tochter zum Vater verantwortlich gewesen sei, sagte die Mutter aus. 2011 stand noch kein sexueller Missbrauch im Raum.

Zwei Psychologinnen glauben dem Opfer

Die Tochter sprach erst 2016 mit der Mutter darüber, als die ersten sexuellen Sehnsüchte des Mädchens heranreiften. Es folgten Ermittlungen und zwei psychologische Gutachten. Die Sachverständigen sollten klären, ob die Aussagen der jungen Frau glaubwürdig ist. Das Ergebnis der Psychologinnen ist offenkundig, sonst würde Gerhard Dittelmann nicht vor Gericht stehen.

Ungewöhnlich: Der Angeklagte hat auch einen Psychologen aus Osnabrück neben sich sitzen. Anwalt Roland Meier bezeichnete ihn als „Berater“.

