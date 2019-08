Hannover

Sie erwartet man in der Tiefe der Stadt, wo man sie nicht sieht. In dunklen Kellern oder in der Kanalisation. Die Rede ist von Ratten. Immer häufiger wird der NP von Sichtungen berichtet – selbst tagsüber. Hat Hannover ein Ratten-Problem?

„Das Wort Problem ist immer relativ, aber im letzten Jahr hatten wir ein...