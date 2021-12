Immer mehr Hetze, Beleidigungen, Bedrohungen in sozialen Medien hat die Zahl der Fälle von Hasskriminalität bei der Polizei in Hannover in die Höhe schnellen lassen. Seit 2018 haben sich die Verfahren mehr als verdoppelt. Kommentare zu einem Video von einem verwirrten, dunkelhäutigen Mann auf einen Baum am Steintor zeigen beispielhaft die zügellosen Entgleisungen in Social Media.