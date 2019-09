Hass im Netz: Urteil setzt das falsche Zeichen

Hannover

Politikerinnen und Politiker müssen damit rechnen, massiv kritisiert zu werden – das bringt der Beruf meist mit sich. Doch wo liegen die Grenzen? Wann ist es noch Kritik – und wann ist es schon Beleidigung? Im Fall von Grünen-Politikerin Renate Künast hat das Berliner Landgericht eine erstaunliche Sichtweise offenbart: Aussagen wie „Schlampe“, „Geisteskranke“ und „Drecks Fotze“ fielen nicht unter den Tatbestand der Beleidigung. Die Kommentare unter einem Facebook-Post seien als freie Meinungsäußerung zu verstehen.

Fatal, denn dieses Urteil setzt genau das falsche Zeichen. In Zeiten, in denen Sprache verroht, man sich im vermeintlich anonymen Internet in Sicherheit wähnt und Frauen in der Öffentlichkeit immer wieder auf sexistische Weise angegangen werden, wäre es nötig gewesen zu demonstrieren, dass für einen solchen Umgang in Deutschland kein Platz ist.

Dass man fordert, dass Künast auf dem „Sondermüll“ entsorgt wird, hat nämlich wenig mit freier Meinungsäußerung zu tun, sondern ist vielmehr eine Anstachelung zu einer Straftat. Wie schnell aus solch grausamen Worten schreckliche Taten werden können, war zuletzt am mutmaßlichen Mord an CDU-Politiker Walter Lübcke zu sehen.

Solche Verbrechen darf es in einem freien Land nicht geben. Deswegen muss es täglicher Ansporn sein, unseren Rechtsstaat zu verteidigen und die Menschen zu schützen. Urteile mit klarer Haltung gegen solche Äußerungen sind daher essenziell.

Von Mandy Sarti