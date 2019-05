HANNOVER

Mangelnde Einbindung des Rates und selbstherrliche Entscheidungen – das hatte Marc Hansmann 1999 dem damaligen OB Herbert Schmalstieg vorgeworfen und sich als parteiinterner SPD-Gegenkandidat positioniert. Hansmann unterlag zwar, hatte sich aber wieder mal als streitbarer Zeitgeist präsentiert. Denn zwei Jahre vorher hatte er als junger SPD-Ratsherr öffentlich die Plapperei in der Ratspolitik gerügt. Fraktionsintern sei er als Karrierist abgestempelt gewesen, konnte sich dann aber bei Debatten inhaltlich überzeugen und letztlich die Vorbehalte auflösen.

Erst Ratsherr, dann Stadtkämmerer in Hannover

Marc Hansmann – Jahrgang 1970 – wurde in Osnabrück geboren, studierte dann Geschichts- und Politikwissenschaft sowie Volkswirtschaftslehre an den Unis in Hannover, Sussex ( Brighton) und Berlin. Danach promovierte er über die Entwicklung der Kommunalfinanzen im 20.Jahrhundert – am Beispiel der Stadt Hannover.

Erste politische Erfahrungen sammelte er ab 1996 als Ratsherr für die SPD bis 2001, Lieblingsgebiet damals: der Sportausschuss. Über eine Beratertätigkeit und als Referent im Bundesfinanzministerium fand Marc Hansmann dann im Januar 2007 den Weg zurück ins Rathaus – als Stadtkämmerer und Ordnungsdezernent, der er bis 2017 blieb. Nur unterbrochen durch eine mehrmonatige Elternzeit 2012. Von 2012 bis November 2016 war Hansmann dann Aufsichtsratsvorsitzender Enercity AG – über seinen Job als Kämmerer.

2017 Wechsel in den Vorstand bei Enercity

2016 hatte Marc Hansmann noch Lehrtätigkeiten aufgenommen, als Honorarprofessor am Niedersächsischen Studieninstitut und als Lehrbeauftragter am Institut für Öffentliche Finanzen der Leibniz Uni.

Zum 1.April 2017 endete dann die Amtszeit des hannoverschen Kämmerers. An diesem Tag wechselte Hansmann in den Vorstand der Stadtwerke. Er kümmert sich dort seither um Finanzen und Technik. Letzteres überraschte etwas, weil Hansmann kein ausgebildeter Ingenieur ist. „Ich werde einen betriebswirtschaftlichen und strategischen Blick auf den Technikbereich werfen“, sagte er damals. Genau diese neue Aufgabe reize ihn. Wäre es allein um Finanzen gegangen, hätte er das Rathaus damals womöglich gar nicht verlassen.

Am Freitag sagte er, er habe den Wechsel nie bereut und es genossen, bei Enercity im Vorstandsteam gearbeitet zu haben. Das wolle er auch gerne als OB machen, sollte er gewählt werden: „Alle großen Themen sind vernetzt heutzutage. Es ist besser, man macht es gemeinsam.“

Marc Hansmann ist verheiratet, hat eine Tochter und wohnt in der List.

Von Andreas Voigt