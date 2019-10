Hansmann: „Bin ab sofort Privatperson“

Hannover

Wie enttäuscht sind Sie, Herr Hansmann?

Eher traurig als enttäuscht.

Sie haben viel Kraft und Zeit in den Wahlkampf gesteckt. Warum hat sich dieser Aufwand am Ende für Sie doch nicht ausgezahlt?

Ich weiß es nicht. Die Stimmung war sehr positiv in der Stadt. Aber Stimmung bedeutet nicht Stimmen – das wird mir jetzt sehr deutlich. Das lag zum einen am Bundestrend der SPD, dann am Rücktritt von Stefan Schostok vom Amt des Oberbürgermeisters. Vielleicht habe aber auch ich als Person nicht so überzeugt, wie wir es alle gehofft hatten.

Wird die SPD jetzt Eckhard Scholz oder Belit Onay unterstützen?

Das wird sicherlich am Montag der Vorstand der Partei diskutieren. Ich gehöre ihm jedoch nicht an. Ich werde meine Tochter zur Schule bringen und dann wieder meine Arbeit bei Enercity aufnehmen. Ich bin ab sofort wieder eine Privatperson.

War es das endgültig mit dem Ausflug in die Politik? Oder könnte es Sie noch ein zweites Mal reizen zu kandidieren – vielleicht für ein anderes Amt?

Nein. Es gibt nur ein Amt, das ich angestrebt habe – und das war das des Oberbürgermeisters.

Weitere Interviews

Von Vera König