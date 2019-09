Pferdeturm-Kreuzung doch nicht gesperrt: Conti verschiebt Brückenbau

Hannover

Continental hat den Bau der Brücke über der Pferdeturm-Kreuzung verschoben. Eigentlich wollte das Unternehmen die 71 Meter lange Brücke, die über die Hans-Böckler-Allee führen und zwei Gebäude des Neubaus miteinander verbinden soll, am Wochenende aufbauen.

Die Absage kam überraschend. Eigentlich hatte das Unternehmen die Bauarbeiten lange vorbereitet und schon bis ins Detail geplant. Als Begründung für die Absage der Bauarbeiten gibt das Unternehmen an, dass einzelne Bauteile, die für den Aufbau der 130 Tonnen schweren Brücke notwendig sind, noch nicht fertig sind.

Hans-Böckler-Allee wird nicht gesperrt

Die für das Wochenende geplante Sperrung der Hans-Böckler-Allee am Pferdeturm, von der Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer und die Stadtbahnen betroffen gewesen wären, entfällt somit ebenfalls. Auch die Teilsperrung der Straße am darauffolgenden Wochenende, vom 4. bis 6. Oktober, ist somit nicht mehr notwendig.

Die Nachricht, dass die Straße am Wochenende doch nicht gesperrt wird, dürfte besonders das Eishockey-Team der Indians freuen. Diese hatten bis zuletzt versucht, das Vorhaben zu verhindern, da sie am Sonntag im Eisstadion am Pferdeturm ihr erstes Heimspiel der Saison gegen die Scorpions bestreiten.

Von Johanna Steele