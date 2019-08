Hannover

Verkehrsunfall zur Rush-Hour: Ein Kradfahrer hat auf dem Messeschnellweg – Höhe Messe-Nord – einen VW-Caddy erst touchiert, stürzte daraufhin. Wie stark der Kradfahrer verletzt ist, ist noch nicht bekannt. In Folge des Verkehrsunfalls musste der Messeschnellweg erst voll gesperrt werden. In Richtung Süden ist die Fahrbahn wieder frei, in Richtung Norden noch nicht.

Von Petra Rückerl