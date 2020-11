Hannover

Diese Entwicklung treibt Gabriele Haferlach, Koordinatorin der Jugendberufsagentur, Sorgenfalten auf die Stirn: Im September waren im Bezirk der Arbeitsagentur Hannover 5.469 junge Menschen unter 25 als arbeitslos registriert – 1508 mehr als ein Jahr zuvor, ein Anstieg um knapp 38 Prozent. Im Oktober dann waren es 4.867, im Vorjahresvergleich über 35 Prozent mehr. Und die Dauer der Arbeitslosigkeit in dieser Gruppe ist gestiegen: Wer im Oktober wieder Arbeit gefunden hat, war im Schnitt knapp 130 Tage arbeitslos – fast zwei Wochen länger als vor einem Jahr. Aktuell ist in der Region etwa einer von zehn Arbeitslosen jünger als 25. Aus Sicht von Haferlach hängt das mit der Corona-Pandemie zusammen – die wiederum auch die Arbeit ihres Projekts erschwert. Eine Zwickmühle.

„Die Kontaktbeschränkungen erschweren uns die Arbeit. Wir können die Jugendlichen schwer oder kaum erreichen. Uns droht, dass die jungen Leute in Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit abdriften“, sagt Haferlach. Das Team Jugendberufsagentur versuche daher digitale Angebote aufzubauen, auch Hybridveranstaltungen, wo neben Anwesenheit vor Ort auch die digitale Teilnahme möglich ist. Auch Einzelcoachings sollen angeboten werden – telefonisch oder online.

Beratung mobil?

„Wir wollen aber auch etwas tun für diejenigen Jugendlichen, die keine Möglichkeit haben, das digitale Angebot zu nutzen“, sagt Haferlach. So arbeite man einem Konzept, die Jugendberufsagentur mobil zu machen und einen entsprechend ausgestatteten Bus durch die Region zu schicken. Das dauert noch, wenn es überhaupt klappen sollte, bis weit über den Anfang des kommenden Jahres hinaus. Außerdem sollen weitere Kommunen in der Region in die Kooperation einbezogen werden, konkret stehe das für Laatzen und Neustadt an. Für weitere Kommunen werde noch nach geeigneten Konzepten gesucht.

Mehr als ein Amt!

Im Blick sind auch junge Menschen, „die von Zuhause aus keine Unterstützung bekommen“ – sie sollen vermehrt angesprochen werden. Etwa mit einem Imagefilm, den die Jugendberufsagentur diese Woche in den Stadtbahnen im Fahrgastfernsehen gestartet hat. „Wir wünschen uns, dass die Leute zu uns kommen, wenn sie irgendwie Probleme haben, dass sie sichtbar werden – das gilt auch für die Eltern!“ sagt Haferlach und hofft, „dass sie uns als Kooperationspartner wahrnehmen, nicht als eine irgendeine komische Stelle oder ‚das Amt‘!“

Studienprobleme

Zur Zielgruppe gehören auch Studierende – hier gebe es vermehrt Beratungsbedarf von „Studienzweiflern und -neuorientierern“ – ebenfalls ein Corona zugeschriebener Effekt, „weil es da fast nur noch Online-Vorlesung gibt statt Präsenzveranstaltungen“. Auch da gibt es von der Jugendberufsagentur das Angebot: Telefonisch oder Videoberatung.

Das Projekt

Die Jugendberufsagentur hilft jungen Menschen in der Region Hannover bei der Berufswahl und -findung, bietet individuelle Beratung und Hilfe bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche sowie Betreuung bei persönlichen und sozialen Schwierigkeiten. Das Projekt soll helfen, Jugendarbeitslosigkeit und den Anteil Jugendlicher ohne Berufsausbildung zu verringern sowie die Verweilzeit in Übergangssystemen zu verkürzen. Getragen wird die Jugendberufsagentur von der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter der Region Hannover sowie von Region und Stadt Hannover.

Von Ralph Hübner