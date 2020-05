Hanova-Luxuswohnungen: Mieter-Ärger über Klimatechnik und Gastronomie im Haus

Hannover

Das Haus am Hohen Ufer – mit den goldglänzenden Fensterrahmen – ist so etwas wie der Exot im Bestand der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Hanova. Die Kategorie „Luxus“ führt sie eigentlich nicht in ihrem Angebot. Die Wohnungen in der Immobilie vermietet das Unternehmen für bis zu 16 Euro pro Quadratmeter. Aktuell gibt es allerdings Ärger mit Mietern. Einige von ihnen wollen weniger zahlen. Sie ärgern sich über Lärm und Geruch der Gastronomie „Bona’me“ im Erdgeschoss. Und auch mit der Klimatechnik gibt es Probleme.

Die Durchschnittsmiete der Hanova liegt eigentlich bei gut 5,60 Euro pro Quadratmeter. Dass sie dennoch das Projekt am Hohen Ufer übernahm, hat einen besonderen Grund: Sie soll für Stabilität am Marstall sorgen, an den das Gebäude grenzt. Die Stadt hatte Sorge, dass sich in unmittelbarer Nähe zum Rotlichtviertel darin ein inoffizielles Wohnungsbordell etablieren könnte. Die Hanova soll das verhindern.

„Man wohnt dort natürlich nicht wie auf dem Dorf“

Die zentrale Lage ist jedoch auch ein Grund, warum Hanova-Geschäftsführer Karsten Klaus nur teilweise Verständnis für die Beschwerden der Mieter aufbringen kann. „Man wohnt dort natürlich nicht wie auf dem Dorf“, sagt er. Auch müsse man eine gewisse Akzeptanz für Lärm- und Geruchsentwicklungen aufbringen, wenn man sich für ein Haus entscheide, in dem es eine Gastronomie gibt. Laut dem Hanova-Chef ist seine Firma mit „fünf bis sechs Mietern in Gesprächen“.

Klaus räumt allerdings auch ein, dass der Dunstabzug in der Küche des „Bona’me“ zunächst nicht so funktionierte, wie er sollte. Eine Erfahrung, die auch Gäste machten, die nach dem Besuch des türkisch-kurdischen Restaurants über ungewöhnlich intensiven Essensgeruch klagten, der sich in der Kleidung festgesetzt hatte. Laut Klaus soll dieses Problem allerdings gelöst sein. „Ich gehe davon aus, dass das mit der Wiedereröffnung nach der Corona-bedingten Schließung verschwunden ist“, sagt er.

Klimatechnik in sechs Wohnungen spielt verrückt

Größer sind offenbar die Schwierigkeiten, die die Klimatechnik in dem Gebäude macht. Die entspricht eigentlich dem neuesten Stand. Installiert wurde ein innovativer Eisspeicher, der als Temperaturpuffer dienen soll. Hanova-Geschäftsführer Klaus spricht von „thermischen Problemen in den Obergeschossen“. Sechs der 24 Wohnungen in dem Gebäude seien betroffen. Konkret tut die Technik genau das, was sie nicht soll: Weiter aufheizen, wenn es warm ist, kühlen, wenn es ohnehin draußen kalt ist.

Mit dem Unternehmen Hochtief, das das Gebäude am Marstall für die Hanova errichtet hat, sei man in „sehr engen Gesprächen“, versichert Klaus. Bei der Lösung der Klimaprobleme im Haus sei man „auf einem sehr guten Weg“. Hochtief müsse diese „im Rahmen der Gewährleistung“ beseitigen.

Von Christian Bohnenkamp