Hanomag-Diesel: Das Auto, von dem die Opas träumten

Hannover

Als Horst-Dieter Görg (60) den Zündschlüssel dreht und der Motor des silbernen Flitzers laut zu röhren beginnt, gehört allein ihm die Aufmerksamkeit. Bei Mr. Wash, auf dem alten Hanomag-Gelände, werden in Windeseile die Autostaubsauger gegen Smartphones getauscht. Der Moment muss festgehalten werden: „Sowas bekommt man nicht jeden Tag zu sehen“, findet ein Kunde. Denn das Auto, dass der Hobby-Restaurator in der Reinigungshalle vorführt, ist kein normaler Wagen – ganz und gar nicht: Der Hanomag-Diesel-Rennwagen von 1938 gilt als Meilenstein deutscher Technikgeschichte.

Mit 165 km/h war der stromlinienförmigen Aluminium-Flitzer seinerzeit das schnellste Auto der Welt, stellte 1939 vier Weltrekorde auf. Ein 40 PS-Motor genügte dafür. Dann kam der Krieg, das Auto verschwand. „Ab 1945 hat sich die Spur verloren“, erklärt der 60-jährige und vermutet: „Die Rohstoffe waren knapp zu der Zeit. Wahrscheinlich wurde der Wagen nach dem Krieg ausgeschlachtet.“

Konstruktionspläne lagen im Abfall-Container

Dass das Auto überhaupt wieder rekonstruiert werden konnte, ist nur „einem Zufall zu verdanken“. Görg, der Anfang der 80er Jahre in Linden studierte, fand nach der Hanomag-Pleite die Konstruktionspläne in einem Abfall-Container: „Seit dieser Zeit träumte ich davon, den Wagen wieder aufzubauen.“ Als im Jahr 2007 ein originales Hanomag-Fahrgestell erworben werden konnte, war das Projekt geboren.

In mühseliger Kleinarbeit hat die fünfköpfige Hobbytruppe von der Hannomag Interessengemeinschaft (in Bockenem-Störy bei Hildesheim) den früheren Rekordwagen wieder zum Leben erweckt. Die mechanischen Teile wurden aus ganz Deutschland zusammengetragen – größtenteils original. „Nur der Kühler und das Armaturenbrett sind Spezialanfertigungen“, so Görg.

Nachbau dauerte zwölf Jahre – Kosten: 260.000 Euro

Insgesamt zwölf Jahre haben sie in ihrer Werkstatt gebraucht und dabei „etwa 2.500 Arbeitsstunden in das Projekt gesteckt“, schätzt Initiator Görg. Er verrät, dass neben der Zeit auch viel Geld investiert wurde: „Zusammengerechnet uns hat die gesamte Rekonstruktion etwa 260.000 Euro gekostet.“ 90.000 Euro davon berechnet Görg als Eigenleistung: „Das ist die Arbeitszeit die wir reingesteckt haben, ohne uns das Geld ausgezahlt zu haben.“

Quelle: Dröse

Der Großteil wurde dabei durch Spenden und Sponsoren finanziert, die vom Arbeitskreis Technik- und Industriegeschichte (AK TIG) – ehrenamtliche Nostalgiker, die herausragende Entwicklungen in den Blickpunkt rücken möchten – an Land gezogen worden sind. Neben Liebherr und dem Autozulieferer ZF Friedrichshafen gehört auch das Essener Unternehmen Mr. Wash zu den Geldgebern. Durch die Waschanlage auf dem alten Hanomag-Gelände „fühlten wir uns mit dem Projekt verbunden“, erklärt Geschäftsleiterin Magdalena Hylla, „besonders wenn es sich um so ein besonderes Auto handelt.“

Spender für restliche Kosten gesucht

Was dem „besonderen Auto“ noch fehlt, ist ein Spitzname. Ideen gibt es schon: „Hano-Blitz oder Hano-Flitz waren erste Ideen“, verrät Görg, „aber wir suchen noch. Erstmal sind wir froh, dass er fertig ist und fährt.“

Mit der Präsentation bei Mr. Wash wirbt der 60-jährige noch für abschließende Spenden. Denn 40.000 Euro hat die Tüftler-Gruppe mithilfe eines Kredits selbst investiert – für Karosseriebauer und Spezialanfertigungen. „Den müssen wir jetzt noch abbezahlen“, erläutert Görg. Geld, das für neue Projekte dringend benötigt wird. „Wir haben schon Pläne. Aber worum es geht, verraten wir noch nicht“, gibt sich der Hobby-Tüftler geheimnisvoll.

Bis Sonnabend, 19. Oktober, sind „alle Liebhaber eingeladen“, um sich den Rekordwagen anzuschauen. Nach Görgs Vorstellung darf sich das auch zu einem kleinen Oldtimer-Treffen ausweiten: „Falls jemand mit seinem alten Gefährt anreisen möchte: Wir haben hier noch zehn freie Boxen.“

Von Jens Strube