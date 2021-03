Hannover

Hannovers Hundebesitzer zahlen ab Mai mehr Steuern. Für den Ersthund werden dann 150 Euro fällig (plus 18 Euro), für einen Zweithund 276 Euro (plus 36 Euro). Wer einen als gefährlich eingestuften Hund besitzt, entrichtet künftig 720 Euro statt bislang 600 Euro. Die Stadt rechnet mit Mehreinnahmen in Höhe von 370.000 Euro, das Geld will sie zur Minderung des Haushaltsdefizits verwenden. Die letzte Anhebung der Hundesteuer war 2010, für die Zweithunde und gefährlichen Hunde 2002.

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der registrierten Hunde in der Stadt um fast 4000 gestiegen, aktuell sind es etwa 15.500 Erst- und 1250 Zweithunde, 180 Hunde sind als gefährlich eingestuft. Die Stadtverwaltung hält die Anhebung der Hundesteuer für zeitlich und auch von der Höhe her für angemessen, die Lenkungswirkung der Hundesteuer habe in den letzten Jahren in Anbetracht der steigenden Hundezahlen stark abgenommen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

1,50 Euro pro Monat mehr: „Scheint mir nicht viel zu sein“

„Dem kleinen Bürger wird in die Tasche gegriffen", sagte Kerstin Seitz (CDU). Außerdem komme die Steueranhebung ohne jegliche Gegenleistung durch die Kommune zum falschen Zeitpunkt in der Pandemie mit viel Kurzarbeit oder sogar Arbeitslosigkeit. Die CDU lehnte die Anhebung ab. Eine Anhebung nach elf Jahren vorzunehmen, komme nicht zum falschen Zeitpunkt, und sie falle mit 1,50 Euro im Monat für den Ersthund noch moderat aus, fand dagegen Jens Menge (SPD). „Das scheint mir nicht übermäßig viel zu sein.“

Von Andreas Voigt