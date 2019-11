Hannoversche Kripo stellt mehr als 30 Kilo Drogen sicher

Hannover

Großer Erfolg für Polizei und Staatsanwaltschaft: Die hannoversche Kripo konnte bei einem mutmaßlichen Dealer-Trio insgesamt mehr als 30 Kilogramm Drogen im Wert von rund 150.000 Euro sicher stellen.

Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen, welche die Fahnder auf die Spur eines 38-Jährigen brachten, der als Haupttäter verdächtigt wird. Sie beschatteten den Mann. So konnten sie ihn am Freitag, den 25. Oktober, bei einer Drogenübergabe beobachten. Der 38-Jährige hatte sich in der Mittagszeit auf dem Gelände eines Sonderpostenmarkts an der Bremer Straße in Garbsen-Berenbostel mit einem 25-jährigen Kunden aus Celle getroffen und ihm eine Einkaufstasche voller Drogen übergeben.

Zur Galerie In dem Mercedes des mutmaßlichen Haupttäters entdeckten die Fahnder mehrere Sporttaschen vollgepackt mit Marihuana und auch etlich Päckchen mit Kokain.

Für die Ermittler Anlass, umgehend zuzugreifen. Der 38-Jährige flüchtete über alle vier Fahrstreifen der B 6. Auf dem Gelände eines Autohauses aber stürzte er und wurde vorläufig festgenommen.

Zuvor hatte er jedoch bei seiner Flucht noch einen Autoschlüssel, etwa 100 Gramm Kokain und ein Handy weggeworfen. Zusätzlich fanden die Beamten bei ihm knapp 6000 Euro, weitere Handys, offenbar gefälschte italienische Ausweise – Reisepass, ID-Card, EU-Führerschein und Krankenversicherungskarte – sowie eine geringe weitere Menge Kokain.

Mit dem Autoschlüssel verschafften sich die Kripobeamten Zugang zu einer an der Raiffeisenstraße geparkten Mercedes E-Klasse. Im Kofferraum sowie auf der Rückbank fanden sie vier große Sporttaschen mit etwa 29 Kilogramm Marihuana und 750 Gramm Kokain.

Für den Mann aus Celle klickten noch am Sonderpostenmarkt die Handschellen. In der zuvor übergebenen Einkaufstasche befand sich etwa ein Kilogramm Marihuana. Zusätzlich beschlagnahmten die Fahnder bei dem 25-Jährigen etwa 50 Gramm Kokain, mehr als 1000 Euro und Handys.

Zusätzlich wurde zwei Wohnungen im Stadtteil Berenbostel durchsucht. In einer davon wurde ein 32 Jahre alter mutmaßlicher Komplize des 38-Jährigen vorläufig festgenommen. Auch dort stellten die Fahnder zahlreiche Mobiltelefone und SIM-Karten sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover wurden die beiden 25 und 38 Jahre alten Männer am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt. Er schickte sie in Untersuchungshaft. Der 32-jährige Garbsener konnte die Dienststelle noch am Freitag nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verlassen, da gegen ihn kein Haftgrund vorlag.

Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der beschlagnahmten Handys, dauern an. Nach Schätzungen der Polizei haben die beschlagnahmten Betäubungsmittel einen Verkaufswert von 150.000 Euro.

Lesen Sie auch:

Von Andreas Krasselt