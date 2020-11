Changde

Wie ist es eigentlich so, in China zu leben? Flemming Berndt (27) muss es wissen. Denn er ist vor vier Jahren ausgewandert, lebt seitdem in Changde. Dort wurde 2016 die Hannoversche Straße als Zeichen der Städte-Freundschaft errichtet – und Berndt war einer der Ersten, die die neue Meile belebt haben. Seinem Vater Andreas Berndt (60) gehört die Hannoversche Kaffeemanufaktur, direkt nach der Schule ist Flemming mit eingestiegen. Und fünf Jahre später hat er das Unternehmen nach Asien gebracht – gemeinsam mit seinem Bruder Fabian (31) hat er dort den chinesischen Ableger des Familienunternehmens aufgebaut.

Fabian Berndt lebt mittlerweile in Shenzhen, weiter im Süden des Landes. Dort hat der ältere der Brüder zwei weitere Cafés der Hannoverschen Kaffeemanufaktur eröffnet. „Eigentlich wollten wir nur ein bis zwei Jahre in China bleiben, aber die Dinge haben sich anders entwickelt“, erzählt Flemming Berndt mit ein paar Sekunden Zeitverzögerung. Die Telefonleitung nach China ist lang. „Am Anfang hatten wir Lust auf ein Abenteuer. Jetzt fühlen wir uns hier richtig wohl.“

Berndt hat sich kurz nach seiner Auswanderung verliebt

Kein Wunder, schließlich hat der 27-Jährige kurz nach seiner Ankunft die Britin Reena Sharma (35) kennengelernt, die beiden sind seit einem halben Jahr verlobt. Auch Sharma hatte Lust auf ein Abenteuer und eine berufliche Veränderung, sie lehrt seither an der Universität in Changde Biochemie. Denn auf der Hannoverschen Straße sind nicht nur Deutsche willkommene Einwanderer, sondern Europäer im Allgemeinen.

Flemming Berndt in der Hannoverschen Kaffeemanufaktur in Changde. Quelle: privat

„Hier leben viele Europäer, sie haben Bars, Restaurants, Boutiquen eröffnet“, schildert Flemming und sucht kurz nach den richtigen Formulierungen. „Mir fallen viele deutsche Wörter nicht mehr ein, weil ich eigentlich nur noch Englisch spreche“, entschuldigt er sich. Denn Englisch ist hier im Viertel sozusagen Amtssprache. „Um sich zu vernetzen, gibt eine englische Ausländer-Gruppe bei WeChat – das ist die chinesische Version von Whatsapp.“ Regelmäßig trifft man sich mit der Gruppe, geht was trinken. Hier lernte Berndt seine Verlobte kennen.

Eigentlich wollten sie dieses Jahr in Dänemark heiraten. „Dort ist es mit der Bürokratie unkomplizierter, wenn ein Deutscher und eine Britin heiraten. Dänemark ist das Las Vegas Europas.“ Doch Corona ruinierte den Plan. „Wir kommen ja nicht aus China raus.“ Ihren Vater, Andreas Berndt, haben Flemming und Fabian zuletzt im Februar gesehen. Kurz bevor die Pandemie ausbrach, besuchten sie gemeinsam eine Kaffee-Plantage in Thailand.

Andreas Berndt (Mitte) mit seinen Söhnen Flemming (links) und Fabian (rechts) auf Kaffeeernte in Thailand. Quelle: privat

Doch Heimweh habe der 27-Jährige nicht. Denn sein Bruder ist schließlich auch im Land. „Er war heute noch hier in Changde, wir sehen uns oft.“ Flemming Berndt ist gelernter Kaffeeröster, sein großer Bruder hat Internationales Management studiert. Dementsprechend haben sie sich das Geschäft in China aufgeteilt: Flemming Berndt leitet die Kaffeerösterei und das dazugehörige Café in Changde. Gemeinsam haben sie den Betrieb aufgebaut. Nach zwei Jahren ist Fabian Berndt nach Shenzhen gegangen, um dort Coffeeshops zu eröffnen, den gerösteten Kaffee bezieht er von seinem kleinen Bruder in Changde.

Kaffee für eine Teetrinker-Nation

„ Shenzhen ist die modernere Stadt, dort ist der Kaffeekonsum höher.“ Auf diesen haben es die Berndts in China abgesehen: Das Land ist eine Teetrinker-Nation, der Kaffee-Markt ist noch lange nicht gesättigt. „Anfangs war den Chinesen dieses schwarze Gebräu noch suspekt, doch in der Zwischenzeit hat sich der Pro-Kopf-Konsum verdoppelt.“ Vor allem in der 12-Millionen-Stadt Shenzhen, dem Silicon Valley Chinas. „Dort ist es mittlerweile cool, einen To-Go-Becher in der Hand zu halten.“

Rückblick: Das Foto ist aus dem Jahr 2016, als die Berndts nach Changde gingen. Quelle: privat

Das Business funktioniert also – mittlerweile. In den ersten zwei Jahren war es besonders schwer, aber aufgeben wollten die Berndts nicht. Während andere ihre Asien-Expedition wieder abbrachen, blieben sie – und sind mittlerweile die einzigen Deutschen, die im chinesischen Hannover noch die Stellung halten. „Dass im hannoverschen Viertel kaum noch Leben herrscht, stimmt aber nicht“, kommentiert Berndt Medienberichte, die dies behaupteten. „Es ist noch genauso viel los wie vorher – nur es sind eben nicht viele Hannoveraner da. Dafür viele andere Europäer.“

So lebt es sich in China

Und wie ist es nun so, das Leben in China? „Eigentlich gar nicht so viel anders als in Deutschland“, lautet die unspektakuläre Antwort. „Wir wohnen schließlich im German Town.“ So nennen die Chinesen die Hannoversche Straße, sie kommen hierher, um sich die deutsche Kultur anzuschauen. „Sie machen hier Fotos, weil es total besonders für sie ist. Das kennt man ja auch von Chinesen, wenn sie nach Deutschland reisen“, sagt Berndt und lacht.

So sieht Changde aus: Der Turm ist dem niederländischen Expo-Pavillon nachempfunden. Quelle: dpa

So kann man sich die Hannoversche Straße in Changde vorstellen: Die 450-Meter lange Meile ist in seiner Architektur an die niedersächsische Landeshauptstadt angelehnt. Ein Gebäude erinnert an einen Expo-Pavillon (in großen Lettern steht auf der Fassade Hannover-Haus geschrieben), manche wurden den Häusern in Hannovers Altstadt nachempfunden.

So ist Changde

Die Chinesen machten es deutschen (und anderen europäischen) Unternehmern schmackhaft, sich hier anzusiedeln. So wohnt Berndt mit seiner Verlobten mietfrei, direkt auf der Hannoverschen Straße. Die Wohnung ist modern, sehr westlich, hat etwa 80 Quadratmeter. „Wir fühlen uns sehr wohl hier“, sagt Berndt. „Wir leben hier fast wie in Europa: Abends gehen wir in ein Restaurant oder eine Bar, gehen am Chuanzi-Fluss spazieren, treiben Sport im Fitnessstudio und am Wochenende fahren wir raus auf’s Land in die Berge.“

Unter der chinesischen Politik leide er nicht – und auch Corona sei schnell überwunden gewesen. „Wir hatten hier keinen Lockdown in Changde, hatten nur eine kurze Maskenpflicht. Heute merken wir gar nichts mehr.“

Fabian Berndt auf einer Kaffeeplantage im Süden Chinas. Quelle: privat

Sein großer Bruder Fabian wohnt – typisch Großstadt – in einem kleineren Apartment im 32. Stock. Ganz in der Nähe von Shenzhen, noch weiter im Süden, gibt es Kaffee-Plantagen. Hier wollen die Berndts eine eigene Farm aufbauen. „Mittlerweile ist der chinesische Kaffee richtig gut“, beteuert Berndt.

Ob Flemming Berndt für immer in China bleiben will? „Nein, das nicht. Wir werden irgendwann wieder in Europa leben, irgendwo zwischen England und Deutschland.“ Aber so weit soll es erst in ein paar Jahren sein. Der Plan, zurück zu kommen, verschiebt sich also weiter.

