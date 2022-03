Hannover

Wenn die Not groß ist, dann muss schnell gehandelt werden. Dann wachsen Menschen über sich hinaus, und es finden sich viele zupackende Hände. In diesem Fall waren es Fahrerinnen und Fahrer aus der Region Hannover. Mit mehreren Bullis und weiteren Wagen sind sie zur polnisch-ukrainischen Grenze aufgebrochen, um Verwandte, Bekannte und Kinder abzuholen, die sich aus den umkämpften Städten in Richtung Westen durchgeschlagen hatten. 51 Menschen halfen brachten sie so nach Hannover. Und in Sicherheit.

Der Hilferuf aus der Ukraine kam bereits am vergangenen Donnerstag. Da machten sich ukrainische Verwandte von Rudolf Seidel und weiteren Mitgliedern der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Sehnde auf den beschwerlichen Weg aus Kiew und anderen ukrainischen Orten Richtung polnischer Grenze. Ihr Ziel: das sichere Deutschland. Ihre Hoffnung: Fahrzeuge und Fahrer oder Fahrerinnen, die sie aus der Gefahrenzone holen.

16 Fahrzeuge in Richtung ukrainischer Grenze

Gut, wenn man vernetzt ist, denn hier kommt Charlotte Jarosch von Schweder ins Spiel. Die 39-jährige Sängerin und Kulturmanagerin ist ehrenamtlich im Katastrophenschutz tätig. Flugs organisierte sie mit weiteren Freunden und Bekannten sechs Bullis und Kleinbusse unter anderem von zwei katholischen Kirchengemeinden, St. Martin-Ost und St. Godehard, von der Caritas Hannover und vom Hochschulsport Hannover. „Weitere zehn Privatfahrzeuge und insgesamt 29 Personen beteiligten sich an der Aktion.“ Unter den Helferinnen und Helfern waren solche mit russischen und ukrainischen Sprachkenntnissen und eben reichlich Fahrende zum Ablösen am Steuer, um nicht zu lange Pausen machen zu müssen. „Es waren besonders viele Mitglieder und Freunde des Fachschaftsrats Bauingenieurwesen der Leibniz-Uni beteiligt“, sagt Jarosch von Schweder.

Organisierte die Tour: Charlotte Jarosch von Schweder Quelle: privat

Einer der Fahrer, Bauingenieur Matthias Grote von der Leibniz-Uni, der ebenfalls ehrenamtlich im Katastrophenschutz arbeitet, berichtet: „Wir waren alle ganz schön erdrückt von dem Krieg, ich konnte mich gar nicht richtig auf meine Arbeit konzentrieren.“ Als dann der Anruf kam, war für Grote sofort klar. „Ich mache mit.“ Zumal eine der Frauen in Kiew auf der Flucht noch weitere fremde Kinder ohne Begleitpersonen mitgenommen hatte, um sie in Sicherheit zu bringen.

Parkplatz für die Flüchtlingsübergabe

Bereits am Freitag startete der Konvoi in Richtung der polnischen Grenze. „Wir wussten, dass wir uns zu einem Supermarktparkplatz etwa zehn Kilometer in Przemysl begeben mussten“, sagt Grote. Der Parkplatz nahe der Grenze an der Fernstraße von Krakau nach Lwiw war von polnischen Helfern kurzerhand zum Standort für Flüchtlingsübergaben erkoren worden. Dorthin brachten polnische Feuerwehrkräfte die Geflüchteten in Bussen, „damit nicht direkt an der Grenze Chaos entsteht. Das war gut organisiert“, lobt Grote. Und: „Die Probleme sind auf der ukrainischen Seite, da stehen die Leute kilometerlang in der Kälte. Und das Tag und Nacht“. Im Minutentakt träfen Leute am polnischen Parkplatz ein. „Angehörige kommen zum Abholen, Rettungsdienste stehen bereit. Und wir waren eben auch da.“, sagt Grote.

Nicht alle wollen nach Deutschland

Man habe zwar nur konkrete Personen abholen wollen, „aber die waren zum Teil noch direkt vor der Grenze, was heißt, es kann auch zwölf Stunden oder Tage dauern, bis die eintreffen.“ Doch es tauchten dafür viele andere Flüchtende auf. 51 Menschen, davon 18 Kinder – also fast doppelt so viele als geplant – stiegen schließlich in die Kleinbusse und weiteren Wagen. Einige von ihnen hatten sich bereits privat Zufluchtsorte organisiert. „Deren Ziel war gar nicht immer Deutschland, eine junge Frau etwa wollte zu einem Bekannten nach Amsterdam. Die haben wir dann einfach mit nach Berlin genommen, dort haben wir sie in den Zug nach Amsterdam gesetzt.“

Matthias Grote (rechts) und Arne Steinbrück waren unter den Fahrern bei der spontanen Rettungstour von Hannover an die polnisch-ukrainische Grenze. Quelle: privat

Kinder wirkten „verstört und emotionslos“

Auf der Fahrt von der ukrainischen Grenze nach Westen sei es trotz der vielen Menschen in den Wagen sehr still gewesen. „Ich hatte eigentlich gehofft, dass es nicht so schlimm in der Ukraine ist wie man hört. Aber es ist alles noch schlimmer. Vor allem die Kinder hatten diesen leeren Blick, die sind echt traumatisiert“, sagt Grote. „Wir hatten extra Kuscheltiere mitgenommen, aber kaum Zugang zu ihnen bekommen.“ Das bestätigt auch Helfer Arne Reineken vom Fachschaftsrat Bauingenieurwesen. „Alle Kinder, die ich persönlich direkt vermittelt habe, wirkten verstört und emotionslos, völlig abwesend.“

Rat der Katastrophenschützerin: Bloß nicht einfach losfahren

48 Stunden dauerte die Tour, rund 1100 Kilometer nach Osten, dann die gleiche Distanz wieder zurück. Am Ende sind alle gut angekommen. Die Flüchtenden sind in Hannover gut an- und bei ihren Verwandten und Bekannten untergekommen. Auch die die unbegleiteten Kinder haben so zunächst eine Bleibe.

Organisatorin Charlotte Jarosch von Schwender rät unterdessen dringend davon ab, den Versuch zu unternehmen, es ihr und ihren Mitstreitern nachzutun und auf eigene Faust Rettungsfahrten zu starten. „Wir kennen uns alle aus, kennen unsere Grenzen, wissen uns zu helfen“, sagte die Katastrophenschützerin. „Ohne diesen Hintergrund einfach loszufahren, ist gefährlich und kann eben auch die Rettungseinsätze der Profis gefährden.“

Von Petra Rückerl