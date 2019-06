Hannover

Im Zweiten Weltkrieg leisteten die Bomberstaffeln der Alliierten ganze Arbeit. Mehr als 90 Prozent von Hannovers Zentrum sanken in Schutt und Asche. Ein Ende hatte die Zerstörung damit aber nicht gefunden. Viele prominente Bauten fielen auch in den Jahrzehnten danach der Abrissbirne zum Opfer. Aus Sicht des Bauhistorikers Sid Auffarth hat diese Stadt ein generelles Problem im Umgang mit ihrem historischen Erbe. Am Mittwoch (26. Juni, 19 Uhr) widmet er sich dem Thema mit einem Vortrag der AG Stadtleben im Pavillon.

„ Hannover musste immer auf der neuesten Welle reiten. Geschichte spielte da keine Rolle“, kritisiert Auffarth. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe man sich unter Regie von Rudolf Hillebrecht nur allzu gerne als Musterbeispiel des Neuaufbaus der Stadt präsentiert – mit breiten, autogerechten Straßen. Der Stadtbaurat habe die Stadt des 19. Jahrhunderts gehasst, mit ihren engen Gassen und dunklen Hinterhöfen, berichtet Auffarth.

Das wohl prominenteste und noch heute betrauerte Opfer dieser Baupolitik war die 1895 errichtete Flußwasserkunst an der Leine, die den Krieg fast unbeschadet überstanden hatte. Sie wurde 1963/64 abgeräumt, um einen freien Blick auf das neue Regierungsviertel Niedersachsens zu haben, das um das zum Landtag umgebaute Leineschloss entstand. Auch das Friederikenschlösschen am Waterlooplatz, ein Laves-Bau von 1817, musste dem Projekt 1966 weichen. Für eine Staatskanzlei, die an der Stelle dann doch nie gebaut wurde.

Es dauerte, bis sich Widerstand gegen solche Abrisspläne formierte. „Der Rat hat die Pläne von Hillebrecht vollständig unterstützt. Und Wertschätzung für die Bauten aus dem 19. Jahrhundert kam erst in den 1970ern auf“, berichtet Auffarth.

Proteste hatte es zwar schon gegen den Abriss der 1896 fertiggestellten Garnisonkirche in der Calenberger Neustadt im Jahr 1960 gegeben. Sie hatte ebenfalls den Krieg überstanden. Ausreichend Wucht entfalteten diese jedoch nicht. Für den Erhalt der sogenannten Tränenburg, einer prächtigen Fabrikantenvilla in Döhren von 1886, machte sich sogar Friedrich Lindau stark, der erste Präsident der Architektenkammer Niedersachsen. Vergeblich. Auch dieses Gebäude konnte nicht gerettet werden, wurde 1971 abgerissen.

Aus Sicht von Auffarth beschränkt sich der leichtfertige Umgang mit Hannovers historischem Erbe jedoch nicht auf die Ära Hillebrecht, sondern setzt sich bis heute fort. Der Erhalt des von Dieter Oesterlen entworfenen Plenarsaal des Landtags sei eines der wenigen Beispiele erfolgreichen Widerstands gewesen. Viele weitere Bauten seien aber nicht gerettet worden.

Eine von dem bekannten Architekten Ernst Zinsser entworfene Villa in Kleefeld etwa, Abriss 2001. Auffarth scheut auch kontroverse Standpunkte nicht, wenn er das Verschwinden von Gebäuden beklagt, die bei vielen Bürgern heute wohl keinen Schönheitspreis mehr gewinnen würden. Der Abriss der Klingenthal-Hochhäuser in Vahrenheide Anfang der 2000er Jahre etwa hätte nicht sein müssen, findet der Bauhistoriker. „Da wäre auch studentisches Wohnen denkbar gewesen“.

Auffarth beklagt auch den Abriss des früheren IBM-Gebäudes an den Hamburger Allee, auch ein Bau von Oesterlen aus dem Jahr 1969, der durch einen Hotelneubau ersetzt wurde. Außerdem den der alten VGH-Versicherung am Aegidientorplatz, wo nun das neue Gebäude der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte steht. Akut bedroht sieht der Bauhistoriker auch die ehemaligen Conti-Bauten auf dem Gelände der Wasserstadt Limmer, die Investor Günter Papenburg lieber heute als morgen abreißen würde.

Er sei „nicht dagegen, dass sich eine Stadt verändert“, betont Auffarth. In einer Stadt, die wie Hannover im Zweiten Weltkrieg so stark zerstört wurde, sei es aber noch wichtiger, das historische Erbe zu bewahren. „Sonst hat sie irgendwann kein Gesicht mehr“.

