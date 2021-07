Hannover

Zigarettenkippen, Bierdosen, Flaschen, Verpackungsmüll und sogar ein Einkaufswagen – obwohl genug Mülleimer in der Nähe sind: Nach dem vergangenen Wochenende gibt es erneut Ärger um wilden Müll auf der Hoppenstedtwiese zwischen Südstadt und Waldhausen. Seit Jahren gärt das Problem in der beliebten Parkanlage. Trotz intensiverer Polizeikontrollen hat sich bislang kein nachhaltiger Effekt eingestellt.

Bezirksbürgermeister Lothar Pollähne (SPD) ist mit seiner Geduld und seinen Ideen am Ende. „Die Hoppenstedtwiese ist ein toller Ort, der vor allem an Wochenenden und bei warmem Wetter, stark genutzt wird. Aber die Vermüllung ist unerträglich“, so Pollähne. Mehrfach habe er das Gespräch mit der Polizei gesucht. „Die Beamten haben ihre Streifengänge verdoppelt, aber man kann nicht neben jeden Grill oder jede Gruppe Jugendlicher einen Polizisten stellen.“

Appelle verhallen

Pollähne ist ratlos: „Ich weiß nicht mehr, was wir noch tun sollen. Bisher sind alle Appelle verhallt, nach jedem Wochenende bietet sich hier das gleiche Bild.“ Noch mehr Mülleimer oder intensivere Streifgänge von Müll-Sheriffs hält der Bezirksbürgermeister für zwecklos. „Denn selbst wenn noch Platz in den Mülleimern ist, lassen die Menschen ihren Unrat liegen oder werfen ihn vor die Mülleimer. Es gibt leider viele Menschen, die vollkommen rücksichtslos sind. Wir können immer nur wieder an die Einsicht der Leute appellieren: Feiert, grillt oder spielt gerne auf der Wiese, aber nehmt euren Müll wieder mit.“

„In Großstädten fehle oft das Verantwortungsgefühl für die Umwelt, das es in Kleinstädten oder Dörfern gibt“, fanden Forscher der Humboldt-Universität bereits 2018 heraus. Ein Fazit der Studie: Vor allem junge Leute zwischen 21 und 30 lassen ihren Müll fallen. Häufig aus Faulheit und Gleichgültigkeit, so die Studie.

Die Entsorgung von wildem Müll in Hannovers Parkanlagen kommt der Stadt und damit den Steuerzahlern teuer zu stehen. Quelle: Christian Behrens

Dass sogenannte „Littering“ ist ein echter Kostenfaktor für Städte und Gemeinden. Etwa 40 Prozent des Mülls auf öffentlichen Plätzen und in Parks sind Plastik- und Verpackungsabfälle. Um die zu entsorgen, geben die Kommunen laut einer repräsentativen Studie des Bundesumweltministeriums und des Verbandes Kommunaler Unternehmen (VKU) jährlich etwa 700 Millionen Euro aus.

Kosten fast verdreifacht

Auch in Hannover kostet es immer mehr Geld, den Dreck zu entsorgen. „Auf den stark frequentierten Grünflächen in Hannover wird mehrmals wöchentlich gereinigt. In mehreren Bereichen wurden die Intervalle erhöht“, sagt Stadt-Sprecher Dennis Dix. Das Mögliche sei damit ausgereizt. „Die finanziellen Grenzen sind erreicht“, so Dix. Allein für die Grünflächen – dazu zählen Maschsee, Maschpark, Parks, Flussufer – seien die Kosten regelrecht explodiert. Sie hätten sich von 2019 auf 2020 um 320.000 Euro auf etwa 900.000 Euro erhöht, so Dix. Auch bei der Stadt herrscht Ratlosigkeit: „Es ist schön zu sehen, dass die öffentlichen Grünflächen sehr beliebt sind, sodass seit einigen Jahren – seit Corona noch stärker als zuvor – viele Menschen gern ihr ’Wohnzimmer nach draußen’ verlegen“, so Dix. „Genauso schön wäre es, wenn die Flächen im Anschluss wie das eigene Wohnzimmer hinterlassen würden.“

Von Britta Lüers