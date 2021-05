Wer beengt lebt, prekäre Jobs hat und eine schwache Sozialstruktur hat, lebt in der Corona-Pandemie gefährlicher. Das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, ist in Brennpunktvierteln deutlich höher. Lange haben Stadt und Region dem Problem zu wenig Beachtung geschenkt. Nun legen sie langsam los. Hannovers Ratsfraktionen mahnen Tempo und Vehemenz an.