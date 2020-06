Hannover

Er hat genau nachgeschaut: „50 880 Betriebe in Niedersachsen sind derzeit in Kurzarbeit“, weiß Rainer Müller-Brandes und schüttelt bei dieser unglaublichen Zahl fast unmerklich den Kopf: „Bei denen müssen wir sein. Ich stehe für eine Kirche, die sich den Sorgen und Nöten der Menschen annimmt.“

13 Stunden nach seiner Wahl zum Stadtsuperintendenten sitzt der 52-Jährige wieder da, wo er gleich im ersten Wahlgang und mit deutlicher Mehrheit gewann, und erhebt den Blick in „seine“ Marktkirche. Die bald Wirkungsstätte des obersten Protestanten der Stadt ist und von der aus Müller-Brandes „zusammen mit vielen anderen für eine bessere Welt sorgen“ will. „Es geht um nichts weniger als die Bewahrung der Schöpfung. Wir sägen schon viel zu lange an dem Ast, auf dem wir sitzen.“ Der lange Schlacks von über 1,90 Meter spricht selbstbewusst von dem Stadtkirchenverband, dessen 60 Gemeinden und 180.000 Gläubigen. „Wir sind die größte zivilgesellschaftliche Organisation hier“, sagt der bisherige Diakoniepastor, „und wir haben etwas zu sagen. Ja, wir werden kleiner und wir werden weniger. Aber durch höhere Austrittszahlen werden unsere Inhalte doch nicht schlechter.“

„Er kann gut kommnuizieren“

Thomas Höflich, nach Hans-Martin Heinemann und noch bis zur Amtseinführung von Müller-Brandes amtierender Stadtsuperintendent, kennt die Stärken des Neuen: „Er kann gut kommunizieren, ohne seine eigene Meinung aufzugeben. Er hat hohe theologische Kompetenz und ist ein Prediger, der die Menschen mitnimmt und den die Menschen verstehen.“ Müller-Brandes sieht die Kirche und die Marktkirche in einer „besonderen Rolle für die Stadt“ und seinen Platz „leidenschaftlich streitend in der Mitte der Gesellschaft“. Er hat viel vor – von digitalen Angeboten über Adventssingen im Stadion bis zu Gottesdiensten in der Fußgängerzone. Er hat keine Angst vor finanziellen Corona-Folgen: „Wir werden in keine existenziellen Nöte kommen.“

Nach 45 Minuten Öffentlichkeitsarbeit und Interviews setzt Rainer Müller-Brandes seine Mund-Nasen-Maske auf und verlässt die Marktkirche Richtung Burgstraße. Dort ist bis zum 6. September noch sein Arbeitsplatz als Geschäftsführer des Diakonischen Werkes mit 1200 Mitarbeitern. Er hat zwei wichtige Gespräche am Tag nach der Wahl. Die will er wie immer angehen mit „viel Gottvertrauen und Optimismus“. Im Herbst soll er von Regionalbischöfin Petra Bahr feierlich in sein neues Amt eingeführt werden. „Darauf freue ich mich jetzt schon“, sagt der dreifache Familienvater. Dabei lächelt er so gewinnend, dass ihm das jeder glaubt.

Interview: „ Marktkirche eine Oase für die Seele“

Gespräch mit Rainer Müller-Brandes über seine Pläne als neuer Stadtsuperintendent.

Ein stilles Gebet oder ein lautes Hallelujah – wie haben Sie auf das Wahlergebnis reagiert?

Meine Frau saß bei der Verkündung neben mir, da war es eher ein kräftiger Händedruck.

Die Marktkirche gilt als Wahrzeichen Hannovers. Hat Ihnen die Stadtgesellschaft schon gratuliert?

Ich hatte innerhalb kürzester Zeit 60, 70 Nachrichten auf dem Handy. Die Wahl ist von vielen wahrgenommen worden. Die vielen Glückwünsche haben mich schon sehr gefreut.

Die Marktkirche ist Bischofskirche, Wahrzeichen der Stadt, Hotspot für Touristen aus aller Welt. Was bedeutet Ihnen dieses Gotteshaus?

Für mich ist die Marktkirche eine Oase der Seele. Und ein Sehnsuchtsort seit meiner Jugend, in der ich mit anderen hier ein Theaterstück aufgeführt habe. Jeder Hannoveraner kennt die Marktkirche, das müssen wir unbedingt nutzen.

Die Folgen der Corona-Krise, die steigenden Austrittszahlen, der Rückgang an finanziellen Mitteln werden den Anfang Ihrer Amtszeit prägen. Wie werden Sie damit umgehen?

In dem wir nicht defensiv werden, nicht die Zugbrücke herunterlassen, sondern uns der Situation stellen. Natürlich wird es einen Umbau der Kirche geben müssen, aber einen mit Visionen und guter Perspektive. Wir sind auf dem Weg von einer Volkskirche zu einer bekennenden Kirche. Aber auch mit weniger Gläubigen bleiben unsere Inhalte richtig.

Die Marktkirche war oft ein Ort guter Prediger. Was macht einen guten Prediger aus?

Ein guter Prediger merkt sehr schnell, ob die Menschen seinen Worten folgen oder ein bisschen wegdämmern. Ich will versuchen, Emotionen zu wecken, zum Nachdenken anzuregen, wichtige Themen anzusprechen. Mir ist die Predigt sehr wichtig, ich werden viel Zeit dafür investieren.

Sie wollen auch auf die zugehen, die gar nicht glauben ...

Wir sollten aufhören, Menschen zu sagen, was gut für sie ist und was sie glauben sollten. Ich möchte alle in die Ökumene einbeziehen. Der liebe Gott lächelt doch über die Unterschiede, die wir unter uns Christen machen.

Von Christoph Dannowski