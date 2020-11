Hannover

Kleingärtner, die um ihre Parzellen bangen, Obdachlose, die für menschenwürdige Unterbringung kämpfen, Zoff um das Neubauprojekt auf dem Bumke-Gelände in der Nordstadt: Hannovers neuer Baudezernent Thomas Vielhaber bekam es in seiner ersten öffentlichen Sitzung am Mittwoch gleich mit einer großen Bandbreite an Problemen in der Stadt zu tun. Zum ersten Mal fand mit ihm an der Spitze der Bauverwaltung der Bauausschuss statt, in dem über die großen Bau- und Verkehrsprojekte abgestimmt wird.

Erst seit Montag ist der 59-Jährige als letzter der drei neu gewählten Dezernenten als Nachfolger von Uwe Bodemann offiziell im Dienst. Er ist aus dem westfälischen Arnsberg nach Hannover gewechselt. „Ich bitte um Verständnis, wenn ich noch nicht in den Themen drin bin“, verkündete er zu Beginn des Ausschusses und ließ die Fragen der Bürger zunächst von seinen Mitarbeitern beantworten. Vielhaber hörte allerdings gut zu und machte deutlich, dass er auf Kommunikation setzt.

Vielhaber bietet Stadt-Kritikern Gespräche an

Er „habe verstanden, dass es dringlich ist“ und wolle „konkret über Fälle sprechen“, versprach er den Kleingärtnern, die ihre Kolonien von Wohnungsbauprojekten bedroht sehen. Zum Streit um das Bumke-Gelände in der Nordstadt hatte Vielhaber schon eine Meinung. Eine Bürgerinitiative fühlt sich von der Stadt übergangen und ist aus dem Dialog mit dieser ausgestiegen.

Vielhaber betonte jedoch, dass die Stadt mit der Bürgerbeteiligung schon mehr gemacht habe, als üblich sei. In anderen Kommunen würden städtebauliche Verträge zum Beispiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschlossen. Den Kritikern der Baupläne bot er jedoch an, „ein Gespräch darüber zu führen, was geht und was nicht geht“.

Stadtbaurat will mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger

Vielhaber will die vom Autoverkehr ausgehenden Belastungen wie Platzbedarf, Lärm, Abgase und Unfallgefahr „möglichst zügig reduzieren“. Der Raumgewinn soll Radfahrern und Fußgängern zugute kommen. Auch Flächen für Spiel und Sport, für Außengastronomie oder als Ruhezonen sind aus seiner Sicht in der Innenstadt denkbar.

Für ihn ist „Stadt heute mehr als Einkaufs-, Wohn oder Arbeitsstandort“, erklärte Vielhaber. Die Stabilisierung der von Online-Handel und Corona-Krise bedrohten Innenstadt ist für ihn „ein großes Thema“. Zudem sieht der neue Stadtbaurat Hannovers Wohnungsmarkt weiter „unter Druck“. Auch er will den Bau von neuen Wohnungen vorantreiben.

Große Aufgaben kommen auf Vielhaber jedoch auch intern zu. Seit Montag gehört zum Baudezernat auch der zuletzt viel kritisierte städtische Fachbereich Gebäudemanagement, der zuvor bei Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette angesiedelt war. Vielhaber ist damit für rund 1250 Mitarbeiter zuständig.

Von Christian Bohnenkamp