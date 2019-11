OB-Wahl: Vereidigung im Rat für 28. November geplant

Hannover

Nach wochenlangem Wahlkampf endlich loslegen mit der Arbeit – das wünschen sich wahrscheinlich beide Kandidaten, die in der OB-Stichwahl stehen. Doch jetzt werden sie Geduld brauchen. Erst am Donnerstag trifft sich der Wahlausschuss.

In der von Wahlleiter Carsten Köller geführten Sitzung stellen die Mitglieder offiziell das Ergebnis der OB-Stichwahl fest. Ein Bote der Stadt wird dem Gewinner der Stichwahl, also Belit Onay (Grüne) oder Eckhard Scholz ( CDU), dann das offizielle Scheiben aushändigen. Eine Woche hat der Mann mit den meisten Stimmen Bedenkzeit. Mit Abgabe seiner Zustimmung, was auch am selben Tag passieren könnte, ist er ganz offiziell OB.

Den genauen Terminplan will die Verwaltung am Montag vorstellen. Scholz könnte sofort loslegen; Onay müsste erst mal auf sein Landtagsmandat verzichten. Wer auch immer OB wird – er soll am Donnerstag, 28. November, seine erste Ratssitzung in der Funktion erleben. In der wird er dann auch vereidigt.

Von Vera König