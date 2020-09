Hannover

Teamarbeit sei gefragt. Das betonten sowohl Oberbürgermeister Belit Onay als auch Sylvia Bruns immer wieder. Die bisherige FDP-Landtagsabgeordnete ist der Vorschlag für das Amt von Hannovers Sozialdezernentin. Onay will, dass die Chemie stimmt in seiner Führungsriege im Rathaus. Weil das beim ersten SPD-Vorschlag für das Amt des Stadtbaurats aus seiner Sicht nicht der Fall war, hatte Peines Stadtbaurat Christian Mews keine Chance. Anders liegt die Sache bei Bruns: „Wir kennen uns aus der gemeinsamen Zeit im Rat und im Landtag“, berichtete der OB bei der Vorstellung der Kandidatin am Dienstag. Er schätze ihre Fachkompetenz sowie ihre „menschliche Art“.

Und auch Bruns bestätigt: Sie habe mit Onay „immer gut zusammengearbeitet“. Deshalb habe sie sich „sehr über das Angebot gefreut“, den Posten der Sozialdezernentin zu übernehmen. Derzeit ist für den Bereich noch Konstanze Beckedorf zuständig, die sich jedoch noch mehr auf die Kultur konzentrieren soll und außerdem für das Thema Sport zuständig ist.

Bruns arbeitete schon für einen schwedischen Kleidungshersteller

Erfahrung in Sachen Stadtverwaltung hat Bruns nicht. Allerdings engagierte sie sich sowohl in Hannovers Rat als auch im Landtag intensiv in der Sozialpolitik. „Angst habe ich überhaupt nicht“, versichert die 51-Jährige, die einen 14-jährigen Sohn sowie eine achtjährige Tochter hat. Vor ihrer Zeit im Landtag war Bruns in leitender Funktion für die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung tätig. Ihr beruflicher Hintergrund ist allerdings noch deutlich vielseitiger. Wie Bruns berichtete, hat sie auch schon als Abteilungsleiterin „für einen schwedischen Kleidungshersteller gearbeitet“. Außerdem habe sie zwei Jahre ihre Oma gepflegt.

Kein Wunder, dass Bruns, die von der FDP für das Amt ausgesucht wurde, die Pflege als einen Bereich ausgemacht hat, in dem sie Akzente setzen will. „Ich bin dankbar, dass Hannover noch Träger von eigenen Pflegeheimen ist“, sagte sie. Die Stadt müsse „vorbildlich vorangehen“.

„ Herzensthema Rechtsextremismus “

Auch ihr „ Herzensthema Rechtsextremismus“ wolle sie in neuer Funktion angehen. Bei der Friedrich-Naumann-Stiftung hatte Bruns dazu bereits Seminare gegeben. „Wir müssen eine Menge mehr tun“, forderte sie, vor allem, „wenn man hört, dass Unsagbares wieder sagbar ist“. Sie finde „Zuwanderung gut“, stellte Bruns klar. Dass Hannover zu den Städten gehört, die Flüchtlinge aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moira aufnehmen wollen, begrüßt sie ausdrücklich. „Wir haben die humanitäre Pflicht, da zu unterstützen und nicht so zu tun, als sei das weit weg“, betont Bruns. Sie stehe „für eine bunte und diverse Gesellschaft“.

Verbessern will sie auch die Situation von Obdachlosen. Ihre Lage sei durch die Corona-Pandemie noch schwieriger geworden. „Sie trifft es am Schlimmsten“, weil es für sie in Unterkünften schwieriger sei, Abstand zu halten oder sich regelmäßig die Hände zu waschen. In den Fokus will Bruns aber besonders obdachlose Frauen nehmen, die beim Leben auf der Straße „ganz andere“ Gewalterfahrungen erlebten als Männer.

Neu ins Dezernentin-Team wählen soll der Rat am 24. September neben Bruns auch Thomas Vielhaber als neuen Stadtbaurat, der in selber Funktion bisher in Arnsberg tätig ist. Ihn hatte die SPD vorgeschlagen. Das Ressort Personal soll auf Wunsch der Grünen der Unternehmensberater und Hochschulprofessor Lars Baumann übernehmen.

