Hannovers neue Polizei geht am 1. Juli an den Start

Hannover

Hannovers neue Polizei geht am kommenden Mittwoch an den Start. Die Umorganisation der Behörde ist nach mehr als einem Jahr abgeschlossen. Am Donnerstag haben Innenminister Boris Pistorius und Polizeipräsident Volker Kluwe die Ergebnisse vorgestellt.

Ende 2018 hatten die Vorbereitungen der „Organisationsoptimierung“ der Polizeidirektion (PD) begonnen. Vorausgegangen waren eine behördeninterne Analyse des Einsatzmanagements, eine Bürgerbefragung der Landeshauptstadt und eine öffentliche Diskussion um das Sicherheitsgefühl der Bürger. Erreicht werden soll, dass mehr polizeiliche Präsenz auf den Straßen wahrzunehmen ist sowie die Behörde strukturell und organisatorisch für die Zukunft schlagkräftig und modern auszurichten.

Keine Dienstelle wird geschlossen

Laut Pistorius sollen die Beamten ab dem 1. Juli schneller als bisher auf Einsatzgeschehen reagieren können und mehr Polizei für die Bürger sichtbar auf der Straße ansprechbar sein. Außerdem führen die Veränderungen nach Angaben des Ministers zu einer Stärkung der Spezialisierung in Schwerpunktbereichen wie der Bekämpfung von Cybercrime oder Clankriminalität. Die angestiegenen Gefahren durch Rechtsextreme, aber auch aktuelle Ereignisse wie etwa die Corona-Situation in Göttingen belegen, dass die Polizei sich immer wieder neu auf komplexe Lagen einstellen müsse.

Wichtig bei der Neuausrichtung sei gewesen, „dass keine Polizeidienststelle für die Bürgerinnen und Bürger der Region Hannover verloren geht. Ihnen werden ihre örtlichen, polizeilichen Anlaufstellen in vollem Umfang erhalten bleiben“, verspricht Volker Kluwe. Mehr polizeiliche Präsenz im öffentlichen Raum soll durch die Freisetzung von Personal im Sinne einer Umverteilung und der damit verbundenen Stärkung des operativen Bereichs erfolgen.

Limmer , Döhren , Mitte als Kommissariate

Die PD Hannover wird sich künftig aus vier Polizeiinspektionen (PI) zusammensetzen. Die Inspektionen in Garbsen und Burgdorf bleiben an ihren Standorten erhalten.

Veränderungen wird es dafür in der Landeshauptstadt Hannover geben: So entsteht am Standort der PI Ost (Welfenplatz) die „PI Hannover“. Die Inspektionen Süd, West und Mitte werden nunmehr als Kommissariate geführt und heißen zukünftig Polizeikommissariat (PK) Döhren, PK Limmer und PK Mitte. Chef der „PI Hannover“ wird Detlef Hoffmann.

Neu: Sechs Verfügungseinheiten

Darüber hinaus entsteht neben der „PI Hannover“ am Standort Welfenplatz die „PI Besondere Dienste“. Diese Inspektion ist einmalig in Niedersachsen und insbesondere den umfangreichen und vielfältigen Einsatzlagen in der Landeshauptstadt geschuldet. Sie wird auf dem Gelände der Reiter- sowie Diensthundführerstaffel untergebracht werden. Unter dem Dach dieser Inspektion werden zukünftig auch sechs Verfügungseinheiten untergebracht sein.

Zusätzlich werden dieser Dienststelle auch der Einsatz- und Streifendienst Bundesautobahnen, der Verkehrsunfalldienst, die Spezialisierte Verfügungseinheit (zuständig für Verkehrsüberwachung), die Wasserschutzpolizei und ein Ermittlungsdienst angehören. Die „PI Besondere Dienste“, die von Jens Künnmann geleitet wird, ist zuständig für die gesamte Region Hannover.

Von Britta Mahrholz