Hannovers marode Bäder: CDU will eine Betriebsgesellschaft

Hannover

Stadionbad, Stöckener Bad und Fössebad dringend sanierungsbedürftig, Start des Neubaus vom Misburger Bad ungewiss: Erst am Donnerstag hatte die CDU eine Anfrage an die Stadtverwaltung zu Lösungsvorschlägen gestellt – und eher unbefriedigende Antworten erhalten. Man wolle alles im Bäderkonzept darstellen, nachdem der Doppelhaushalt 2021/22 verabschiedet worden sei, berichtete Sport-Dezernentin Konstanze Beckedorf. Die CDU hat einen anderen Vorschlag: Sie hält die Gründung einer Bäderbetriebsgesellschaft für sinnvoll, in die sämtliche städtischen Bäder mit Immobilien, Grundstücken und Mitarbeiter überführt werden sollen.

Die Idee einer Bäderbetriebsgesellschaft hatte die CDU jüngst bei ihren Haushaltsberatungen vorgebracht, doch die Fraktion will das nicht unbedingt bei den nun anstehenden Beratungen thematisieren, denn: „Darüber müssen wir länger diskutieren“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel. Eventuell wolle man das Thema auch im Kommunalwahlkampf „immer mal wieder mitschwingen lassen“, auch, um eine Unterscheidbarkeit zu haben zu den übrigen Fraktionen im Rat. Und: Vor dem Hintergrund des defizitären Doppel-Haushalts geht die CDU nicht davon aus, dass die Bäder Hannovers zeitnah überholt werden können – weil das Geld dafür fehlt.

HCC als positives Beispiel

„Das Bäderkonzept ist gescheitert, fünf Jahre nach seiner Verabschiedung hat sich nichts geändert am Zustand der hannoverschen Bäder. Deshalb müssen wir neue Wege gehen“, so Seidel weiter. „Eine Bäder-GmbH hätte den Vorteil, dass die Gesellschaft selber agieren kann. Sie kann sich Kredite besorgen und die Bäder fit machen.“ Weil die Gesellschaft Vermögen besitze durch die Immobilien und Grundstücke, sei sie kapitaldienstfähig. „Und das operative Geschäft trägt sie auf eigene Kosten.“

Als positives Beispiel führt Seidel das Hannover Congress Centrum (HCC) an, das die Stadt vor etwa zehn Jahren in einen Eigenbetrieb umgewandelt und dadurch aus dem städtischen Kernhaushalt herausgelöst hat. „Das ehemals marode HCC ist heute eine erfolgreiche Unternehmung.“ Eine ähnliche Vorgehensweise stelle sich die CDU für die städtischen Bäder vor. Ein eigens eingestellter Geschäftsführer agiere selbstständig am Markt, und die Stadt bleibe zu 100 Prozent Gesellschafterin, um weiter Einfluss nehmen zu können. Man könnte der Bäder-GmbH fünf Jahre Zeit lassen, sich zu entwickeln. „So wie wir es beim HCC auch gemacht haben“, sagt Seidel.

Städte wie München, Oldenburg oder Wunstorf als Beispiele

Eine Stadt wie München etwa hat ihre städtischen Bäder schon 1991 aus dem Kernhaushalt herausgelöst und den Stadtwerken zugeschlagen. Im Norden gibt es eine Bäderbetriebsgesellschaft in Oldenburg, in der Region Hannover arbeitet etwa die Stadt Wunstorf mit einer Bäder-GmbH für die Bäder Wunstorf Elements und das Freibad Bokeloh. In Barsinghausen ist das Deisterbad ebenfalls den Stadtwerken zugeordnet, die wiederum eine städtische GmbH ist. Die Stadt Hannover könnte eine Wirtschaftsberatungsgesellschaft hinzuziehen und sich beraten lassen, ob etwa eine Gesellschaft oder eine Betriebsgesellschaft nach HCC-Vorbild die bessere Lösung sei, so der CDU-Fraktionschef.

Bau des Fössebades beschleunigt

Und was sagt die CDU zur jüngsten Entscheidung der Ampelgruppe im Rat, den Bau des neuen Fössebades zu beschleunigen? Die Stadt hatte ihn wegen der schwierigen Haushaltslage auf 2029 verschoben. Die Ampel hat sich in ihren jüngst abgeschlossenen Haushalts-Beratungen jedoch darauf geeinigt, dass das 30 Millionen Euro teure Vorhaben schon ab 2025 gebaut werden soll, sodass das Fössebad 2026 oder 2027 öffnen könnte. Seidel: „Grundsätzlich ist es erfreulich, dass auch andere Fraktionen die Wichtigkeit des Fössebades für Hannover erkannt haben. Der ganz große Wurf ist es aber nicht. Der politische Wille ist das eine, die Umsetzung das andere. Und es löst das Gesamtproblem der hannoverschen Bäder nicht.“

Von Andreas Voigt