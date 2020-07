Hannover

Nur Lastwagen bis 7,5 Tonnen dürfen seit Anfang 2017 die marode B 3-Brücke über den Weidetorkreisel befahren. Eine Sicherheitsmaßnahme, damit das Bauwerk noch ein paar Jahre hält, bevor es durch einen Neubau ersetzt werden muss. Weil viele schwerere Lkw jedoch das Verbot ignorierten, verschärft die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr das Gewichtslimit. Es soll bereits ab Freitag gelten.

Vielen Fahrern von schweren Lastwagen war der Umweg über den Weidetorkreisel zu umständlich. Sie müssen eigentlich vor der Brücke ab- und dahinter wieder auf die B3 auffahren. Die Landesbehörde musste jedoch feststellen, dass sich viele nicht an das 7,5-Tonnen-Limit hielten, was die Schäden an der ohnehin in die Jahre gekommenen Brücke verschlimmerte.

Bei Regelmissachtung weitere Einschränkungen möglich

Weil ein konkreter Termin für den Neubau noch nicht in Sicht ist und das Bauwerk noch ein paar Jahre halten muss, sah sich das Land zum Handeln gezwungen. Die jetzige Sperrung für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen sei „zwingend notwendig“, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Ob darüber hinaus weitere Einschränkungen notwendig würden, hänge auch von der Einhaltung der Lastbeschränkung ab. Pkw dürfen allerdings wie bisher über die Brücke fahren. Sie sind von dem neuen Limit nicht betroffen.

Das Bauwerk über den Weidetorkreisel ist allerdings nur eine von vielen Brücken, die marode sind und deshalb ausgetauscht werden müssen. Wie Anfang des Jahres bekannt wurde, müssen 35 – und damit fast alle – Schnellwegbrücken ersetzt werden. Noch in diesem Jahr will die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr einen Fahrplan vorlegen. Dabei sollen die Schnellwege nicht nur saniert, sondern möglichst auch doppelt so breit werden.

Viel zu tun: Die Karte zeigt, welche Schnellwegbrücken in Hannover laut Land gegen einen Ersatzneubau ausgetauscht werden müssen. Quelle: Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr/Pflug

Brücken wurden für so viel und so schweren Verkehr nicht gebaut

Prominentestes Projekt ist dabei wohl der Abriss der Südschnellwegbrücke über die Hildesheimer Straße, die durch einen Tunnel ersetzt wird. In den nächsten zehn bis 20 Jahren werden sämtliche Schnellwegbrücken das Ende ihrer Lebensdauer erreichen. Sie stammen aus den 1950er und 1960er Jahren und waren zu der Zeit ihres Baus für wesentlich geringere Verkehrsmengen und leichtere Fahrzeuge ausgelegt.

Mit steigendem Gewicht nehmen die Schäden sogar überproportional zu, auch deshalb war am Weidetorkreisel ein neues Limit von nur noch 3,5 Tonnen nötig, nachdem laut Landesbehörde „zunehmende Bauwerksschäden“ festgestellt wurden.

Von Christian Bohnenkamp