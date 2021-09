Hannovers grün-rotes Ratsbündnis soll schon am 15. Oktober stehen

Hannover

Grün-Rot, das künftige Bündnis im Rat, spricht von großer Harmonie. Viereinhalb Stunden lang haben die Verhandlungsführer von Grünen und Sozialdemokraten in der ersten Sondierung verhandelt. Sie sind zuversichtlich, dass am 15. Oktober alles geregelt ist für die neue Partnerschaft.

„Die Atomsphäre ist sehr angenehm. Wir stellen in vielem Übereinstimmungen fest“, berichtet SPD-Parteichefin Ulrike Strauch über die erste Runde. Ihr Grünen-Kollege Ludwig Hecke bestätigt das: „Natürlich wissen wir, dass noch ein paar Knackpunkte zu regeln sind. Bislang läuft alles sehr gut.“

Partner auf Augenhöhe

Grüne und Rote sind jetzt Partner auf Augenhöhe. Beide haben als Ergebnis der Kommunalwahl 18 Sitze im Rat. Und das ist ein erheblicher Unterschied zu den Bündnisjahren von 1989 bis 2016, in denen die Grünen der Juniorpartner in der Mehrheitskonstellation waren. In langjähriger Ehe haben sich beide Seiten gut kennengelernt. Fünf Jahre Intermezzo mit einer Ehe zu dritt, also mit der FDP, sind abgehakt. Das aufeinander Zugehen seit für zwei viel einfacher, heißt es.

So einfach, dass das Bündnis bis zum 15. Oktober Schwerpunkte und Ziele und personelle Fragen unterschriftsreif haben will. „Wir haben dafür ausreichend Sitzungstermine geblockt“, sagt Hecke. Über Personalien werde erst am Ende entschieden.

Von Vera König