Hannovers einstiges City-Bürgeramt wird kreativer Zwischenraum

Hannover

Aus der Not eine Tugend machen – genau das ist der Stadtverwaltung in den Räumen des ehemaligen Bürgeramtes an der Leinstraße 14 (City gelungen). Weil der Abriss des maroden Gebäudes wegen dringendem Platzbedarf um zwei Jahre verschoben werden musste, hat sie mehr als eine halbe Million Euro in Brandschutz investiert. Im Erdgeschoss ist ein kreativer Zwischenraum für ihre Mitarbeiter entstanden.

Die Schreibtische sind aus beschichteter Pappe, einige Stühle ebenfalls. Reichen die Sitzgelegenheiten für einen Workshop nicht aus, lassen sich aus den Holzregalen Hocker oder Sessel ziehen. 275 Quadratmeter groß ist der Werkraum mit dem beweglichen Mobiliar. Pappstellwände und Podeste auf Rollen lassen Unterteilungen zu.

Anzeige

Ein Ort zum Experimentieren

Ein Ort zum Experimentieren und Ausprobieren – Oberbürgermeister Belit Onay ist von dem Pilotprojekt begeistert. Der Zwischenraum sei ein Baustein zur Verwaltungsmodernisierung, sagte er bei der Eröffnung am Freitagmorgen. „Ich bin überzeugt, dass wir agile Arbeitsformen, aber auch ein passendes Arbeitsumfeld benötigen, um zeitgemäß und flexibel den aktuellen Herausforderungen zu begegnen!“

Weitere NP+ Artikel

Zur Galerie Zwei Jahre lang wird die Verwaltung das ehemalige Bürgeramt Leinstraße als kreativen Zwischenraum für ihre Mitarbeiter nutzen – zum Arbeiten, Entspannen, Kommunizieren.

Angrenzend an den großen Saal liegen eine Küche, Arbeitszimmer mit Computern und ein Ruheraum. In einer Leseecke kann sich jeder zwischen Terminen im Rathaus auch mal entspannen oder auf die nächste Sitzung vorbereiten. Termine in der City sollen sich durch den Zwischenstopp im Zwischenraum überbrücken lassen.

„Es braucht auch mal eine andere Arbeitsumgebung, um die bekannten Pfade verlassen zu können“, findet Torsten Stüdemann, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Schule. Gerade in seinem Bereich laufe schon länger die Suche nach einem „Raum, der kreatives Arbeiten ermöglicht“.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Ausstattung kostet 55.000 Euro

Die Einrichtung ist schlicht, funktional und dabei sehr ästhetisch – sehr zum Stolz von Projektleitleiterin Julia Höhns. Die wiederverwendbare Ausstattung habe rund 55.000 Euro gekostet, und die Arbeiten seien in Eigenleistung durch Mitarbeiter der internen Beschäftigungsförderung umgesetzt worden.

Wenn das Gebäude Leinstraße 14 abgerissen wird (an dieser Stelle ist Wohnbebauung geplant), lassen die innenarchitektonischen Lösungen einen Standortwechsel zu. Zwischenräume wird es dann auch an anderen Stellen in der Stadt geben. Was der OB begrüßt: „Innovation entsteht in erster Linie durch Menschen, und Menschen brauchen einen inspirierenden Raum für inspirierte Ideen!“

Von Vera König