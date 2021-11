Hannovers Weihnachtstrucker wollen wieder Hilfspakete verteilen

Hannover

Für die Aktion werden Schulen, Kindergärten, Vereine und Unternehmen sowie Privatleute dazu aufgerufen, Pakete mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln für bedürftige Kinder, Familien, Senioren und Menschen mit Behinderung zu packen.

Die Pakete können bis zum 13. Dezember in den Dienststellen der Johanniter oder an weiteren Packstellen abgegeben werden. In Niedersachsen und Bremen beteiligten sich im vergangenen Jahr mehr als 60 Dienststellen an der Aktion, hieß es.

Eine Liste aller Abgabestellen ist im Internet zu finden: www.johanniter.de/weihnachtstrucker.

Die Resonanz in den Zielländern sei groß gewesen. „Deshalb werden wir auch in diesem Jahr das Hilfsprojekt unter den besonderen Bedingungen mit Leben füllen“, sagte Hannes Wendler vom Landesvorstand der Johanniter in Niedersachsen und Bremen.

Im vergangenen Jahr: Die ehrenamtlichen Weihnachstrucker der Johanniter kommen nach nach zwei Tagen Nonstop-Fahrt in der Ukraine an. Quelle: Johanniter

Zielländer für die Hilfe seien dieses Jahr Albanien, Bosnien, Rumänien, die Ukraine und Bulgarien sowie Deutschland. Allerdings erfordere die Corona-Pandemie neue Regeln für die Konvois: Nur wenn es die Lage in Deutschland und den Empfängerländern erlaubt, werden sich Weihnachtstrucker-Konvois auf den Weg machen, hieß es. Dabei richten sich die Johanniter nach den Angaben des Robert-Koch-Instituts. Der persönliche Kontakt bei der Übergabe der Päckchen wird zudem auf ein Minimum beschränkt.

Auch bestehe wieder die Möglichkeit, Päckchen virtuell zu packen: durch Geldspenden, die Teile des Inhalts oder ein komplettes Päckchen finanzieren. Die eigentlichen Päckchen stellen dann Partner in den Empfängerländern zusammen. Die Aktion „Weihnachtstrucker“ der Hilfsorganisation gibt es seit mehr als 20 Jahren.

Von epd