Hannover

Staus gibt es in der Weihnachtszeit regelmäßig in Hannovers Innenstadt. In diesem Jahr rechnet die CDU jedoch „mit chaotischen Zuständen“, wie Ratsherr Joachim Albrecht am Mittwoch im Bauausschuss erklärte. Per Dringlichkeitsantrag wollte seine Fraktion die von der Stadt geplante Sperrung der Schmiedestraße verhindern. Laut Verwaltung ist der Grund dafür die Corona-Pandemie. Sie will dadurch mehr Platz schaffen für den Weihnachtsmarkt rund um die Marktkirche.

CDU-Mann Albrecht hält dieses Argument für „vorgeschoben“. Er ist sich sicher, dass es der Stadt und der grün-roten Mehrheit im Rat dabei nicht um den Weihnachtsmarkt geht, sondern in Wahrheit um einen weiteren Schritt hin zu einer dauerhaften Sperrung der Schmiedestraße.

CDU: Weihnachtsmarkt besser in der Stadt verteilen

Bereits im Sommer hatte die Stadt diese für ihre Experimentierräume zwischenzeitlich dichtgemacht. Aus Sicht von Albrecht hat das jedoch überhaupt nicht funktioniert. Die Schmiedestraße sei „elementar wichtig“, um den Abfluss aus den Parkhäusern zu ermöglichen. Die CDU forderte, den Weihnachtsmarkt auch auf andere Bereiche der Stadt wie den Platz der Weltausstellung, den Kröpcke und den Opernplatz auszuweiten, um die Besucher besser in der Stadt zu verteilen.

Tiefbauamtschef Andreas Bode verteidigte das Konzept. Bisher war der Übergang von der Einkaufsstadt zum Altstadt-Weihnachtsmarkt immer an einer Ampel möglich. Dort sei es aber immer wieder zu „dichtem Gedränge“ gekommen. Das habe man wegen der Corona-Pandemie vermeiden wollen.

Mit Staus sei zu rechnen, wie auch in den vergangenen Jahren, in denen die Schmiedestraße nicht gesperrt war. Bode glaubt jedoch, dass man die Situation „halbwegs in den Griff“ bekommen werde, indem – anders als im Sommer – eine zusätzliche Ausfahrt am Steintorplatz entlang zur Münzstraße eingerichtet werden soll, die üblicherweise versperrt ist.

Weihnachtsmarkt: Kritik an Corona-Regeln der Stadt

Kritik gab es allerdings auch am Corona-Konzept der Stadt für den Weihnachtsmarkt. Albrecht forderte diese auf, „dringend darüber nachzudenken“, eine andere Lösung zu finden als die, dass zwar an den Ständen die 2G-Regel gelten soll, nicht jedoch auf den Wegen dazwischen. Auch Juli Klippert von der „Partei“ zeigte sich „schockiert“ darüber, dass auch Ungeimpfte ohne Test auf dem Weihnachtsmarkt herumlaufen dürften.

Julian Mensak, der baupolitische Sprecher der Grünen, hält es für „extrem wichtig“, dass der Weihnachtsmarkt stattfinden kann. Und dafür werde auch der Platz auf der Schmiedestraße benötigt. Aus Sicht von Hülya Iri (SPD) kann dabei auch „getestet werden, ob die Einkaufsstadt und die Altstadt künftig besser zusammenwachsen können“. Die grün-rote Mehrheit lehnte deshalb den Antrag der CDU ab. Zumindest für die Weihnachtszeit befürwortete auch die FDP die Sperrung der Schmiedestraße. Allerdings befürchtet Fraktionschef Wilfried Engelke, dass das der „Einstieg in die dauerhafte Sperrung“ ist.

Von Christian Bohnenkamp