Hannover

Noch dürfen zumindest Pkw ohne Einschränkungen die marode Messeschnellweg-Brücke am Weidetorkreisel passieren. Nur noch Fahrzeuge bis maximal 3,5 Tonnen sind dort erlaubt. Weil sich viele schwere Lastwagen jedoch nicht an diese Beschränkungen halten, drohen „drastische Maßnahmen“, warnt Friedhelm Fischer, Leiter des Geschäftsbereichs Hannover der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Die Schäden seien so schlimm, dass es jederzeit dazu kommen kann, „dass wir das Bauwerk aus dem Verkehr ziehen müssen“.

Jedenfalls, wenn es nicht gelingen sollte, das Problem mit dem verbotenen Schwerlastverkehr in den Griff zu bekommen. Seit 10. Juli gilt die Obergrenze von 3,5 Tonnen. Zwei Wochen lang hat das Land von einem Ingenieurbüro den Verkehr beobachten lassen. Die Ergebnisse fielen ernüchternd aus. 40 Lkw mit mehr als 7,5 Tonnen Gewicht passierten das fast 50 Jahre alte Bauwerk pro Tag. Laut Fischer waren darunter sogar einige 40-Tonner, die besonders schwere Schäden an dem Bauwerk verursachen.

Anzeige

Weidetorbrücke : Pro Tag bis zu 100 zu schwere Lastwagen

Hinzu kämen viele Fahrzeuge, die nur leer weniger als 3,5 Tonnen wiegen und die erlaubte Grenze überschreiten, sobald sie etwas geladen haben. Fischer schätzt, dass „pro Tag 80 bis 100 Fahrzeuge über die Brücke fahren, die dort nicht drauf dürfen“. Das Problem: Die Schäden am Bauwerk nehmen mit dem Gewicht überproportional zu. „Deshalb müssen wir das unbedingt verhindern“, sagt der Behördenleiter.

Weitere NP+ Artikel

Zwar habe die Polizei ebenfalls den Verkehr auf der Brücke beobachtet und auch einige Anzeigen geschrieben. Sie kann allerdings nur bei Fahrzeugen handeln, die laut Fahrzeugpapieren schon leer die 3,5 Tonnen überschreiten. „Die anderen müsste man wiegen, aber dafür fehlt uns im Umfeld der Brücke der Platz“, sagt Fischer, aus dessen Sicht „ein paar Knöllchen auch gar nicht helfen“. Diese könnten schließlich erst verteilt werden, nachdem die Lastwagen die Brücke verbotenerweise überquert haben. Dazu dürfe es allerdings erst gar nicht kommen.

Marodes Bauwerk muss noch fünf Jahre halten

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr denkt deshalb darüber nach, mit baulichen Lösungen zu verhindern, dass schwere Lastwagen die Brücke befahren. Fischer kann sich zum Beispiel vorstellen, die Fahrspuren so zu verengen, dass die Lkw zu breit dafür sind. „Das werden wir in den kommenden Tagen entscheiden“, sagt er.

Einige Jahre halten muss die kaputte Weidetorbrücke noch. Zwar wurden die ersten Planungsaufträge für einen Nachfolger schon erteilt. Bis eine Behelfsbrücke steht, über die der Verkehr während der Bauzeit rollen kann, wird es laut Fischer aber bis zu fünf Jahre dauern. Bis dahin muss die Brücke in jedem Fall verstärkt werden. Vorarbeiten für erste Betonsanierungen haben bereits begonnen. Die eigentliche Verstärkung der Brücke ist für 2021/2022 geplant.

Kaputt: Land muss fast alle Schnellwegbrücken neu bauen

Bereits 2017 war die Brücke für Fahrzeuge gesperrt worden, die schwerer als 7,5 Tonnen sind. Lastwagen sollen den Bereich möglichst über A2 und A7 weiträumig umfahren. Wer diese Möglichkeit nicht nutzt, muss vor der Brücke am Weidetorkreisel abfahren und nach der Brücke wieder auf den Messeschnellweg auffahren.

Das Bauwerk über den Weidetorkreisel ist allerdings nur eine von vielen Brücken, die marode sind und deshalb ausgetauscht werden müssen. Wie Anfang des Jahres bekannt wurde, müssen 35 – und damit fast alle – Schnellwegbrücken ersetzt werden. Dabei sollen die Schnellwege nicht nur saniert, sondern möglichst auch doppelt so breit werden.

Von Christian Bohnenkamp