Mit dem Schulstart nach den Sommerferien ist es in Hannovers Bussen und Bahnen vor allem in den Stoßzeiten spürbar voller geworden. Und doch gibt es viele, die den Nahverkehr aus Angst vor Ansteckung noch immer meiden. Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent in der Region, hält diese Sorgen für übertrieben. „Der Nahverkehr ist sicher“, sagt er und verweist auf aktuelle Daten des Robert-Koch-Instituts ( RKI).

Dieses hat die Covid-19-Fälle und -Ausbrüche, die gemäß Infektionsschutzgesetz bundesweit erhoben wurden, ausgewertet, um das Infektionsgeschehen besser verstehen zu können und in seinem Epidemiologischem Bulletin veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass es so gut wie keine Nachweise für die Verbreitung des Virus in Verkehrsmitteln gibt.

Kaum Nachweise für Infektionen in Bus und Bahn

In Bussen wurden laut RKI bis 11. August 13 Ausbrüche mit insgesamt 66 Betroffenen festgestellt, für Ausbrüche in Bahnen gab es bis zu diesem Zeitpunkt keinen einzigen Nachweis für einen Ausbruch. Verkehrsdezernent Franz fragte auch beim hiesigen Gesundheitsamt nach. „Wir haben in der ganzen Region keinen einzigen Nachweis für eine Corona-Infektion in Bus oder Bahn“, berichtet er.

Franz richtet deshalb vor allem an die Eltern von Schulkindern „die dringende Bitte, auf Elterntaxis zu verzichten. Das Risiko, das von SUVs ausgeht, die um Schulen herumkurven, ist viel größer als das Infektionsrisiko“, warnt der Dezernent.

Private Feiern mit Alkohol ein Problem

Er sieht das Ansteckungsrisiko weniger in Bus und Bahn als „bei privaten Feiern, bei denen Alkohol fließt und dann die nötige Distanz nicht mehr eingehalten wird“. Auch Infektionen, die von Auslandsreisen mitgebracht würden, seien ein Problem. Das RKI hat bis 11. August 3902 Ausbrüche im privaten Umfeld mit 12.315 Corona-Fällen festgestellt. In Alten- und Pflegeheimen waren es 709 Ausbrüche mit 13.314 Fällen, in Krankenhäusern 408 Ausbrüche mit 4107 Fällen, am Arbeitsplatz wurden 412 Ausbrüche mit 5824 Fällen festgestellt. Probleme mit Corona gab es auch in Flüchtlings- und Asylbewerberheimen, in denen 199 Ausbrüche mit 4146 Fällen festgestellt wurden.

Vergleichsweise wenig Corona-Infektionen gab es in Hotels, Pensionen und Gaststätten, wo 169 Ausbrüche mit 578 Fällen nachgewiesen wurden. In Schulen waren es bis zum 11. August 31 Ausbrüche mit 150 Fällen, in Restaurants und Gaststätten 38 mit 273 Fällen, in Kitas und Horten 33 Ausbrüche mit 168 Fällen.

Viele Fälle in Bus und Bahn nicht erfasst?

Aber wie sicher sind Bus und Bahn wirklich? Auch das RKI weist darauf hin, dass es oft „sehr schwer“ sei, die „Infektionsquelle einzugrenzen und zu bestimmen“. Als Beispiel führt das Institut explizit den Bahnverkehr an. „In einigen Umfeldern, beispielsweise im Bahnverkehr, lassen sich Ausbrüche nur schwer ermitteln, da in vielen Fällen die Identität eines Kontaktes im Nachhinein nicht mehr nachvollziehbar ist“, heißt es in der RKI-Veröffentlichung. Diese könnten deshalb „untererfasst sein“.

Auch Verkehrsdezernent Franz bestreitet nicht, dass eine Ansteckung in Bus und Bahn möglich ist. Allerdings werde durch das konsequente Tragen der Maske das Risiko minimiert. Die Üstra hatte kürzlich zusammen mit der Polizei eine Schwerpunktkontrolle durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass viele offenbar nicht wussten, dass die Masken auch an den Haltestellen getragen werden müssen. „Wir haben deshalb die Fahrgastinformationen an den Haltestellen noch einmal angepasst“, sagt Üstra-Sprecher Udo Iwannek.

Üstra beobachtet steigende Fahrgastzahlen

Das RKI sieht ein erhöhtes Ansteckungsrisiko vor allem dort, wo Faktoren wie schlecht belüftete Innenräume und hohe Personendichte zusammenkommen. Dass der Abstand von 1,5 Metern oft nicht eingehalten werden kann, räumt auch die Üstra ein. „Aber genau deshalb gibt es ja die Maskenpflicht“, sagt Sprecher Iwannek. Eine gute Durchlüftung der Bahnen sei allein deshalb sichergestellt, weil an den Haltestellen alle Türen auf der Bahnsteigseite geöffnet würden. Zudem würden die Bahnen noch einmal an den Endhaltepunkten gründlich durchlüftet.

„Unsere Beobachtung ist, dass die Fahrgastzahlen wieder steigen“, sagt Iwannek. Demnächst soll es wieder Zählungen geben, um festzustellen, wie weit das Unternehmen noch von den Vor-Corona-Zahlen entfernt ist. Während des Lockdowns waren diese auf 20 bis 30 Prozent eingebrochen. Das Unternehmen rechnen mit einem Riesen-Verlust in 2020.

Die SPD hatte kürzlich Schüler aufgefordert, den Schulweg zu Fuß oder mit dem Rad zu bewältigen, weil das Infektionsrisiko in den Bahnen besonders groß sei. Bei Üstra, Regiobus aber auch in der Regionsverwaltung hatte das für Verärgerung gesorgt.

