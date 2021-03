Hannovers Velorouten: Politik rechnet mit harten Entscheidungen

Hannover

Die Umsetzung von Hannovers Velorouten wird kompliziert. Das wurde bereits bei der Vorstellung der aktuellen Pläne für die erste der 13 schnellen Radverbindungen deutlich. Sie soll zwischen dem Ernst-August-Platz und Bothfeld entstehen. Je nach Variante sollen 55 bis 70 Parkplätze allein in der Oststadt wegfallen. Vielen Anwohnern wird das nicht gefallen. Der Parkdruck ist dort jetzt schon groß. Doch die Politik scheint gewillt, notfalls auch harte Entscheidungen zu treffen, wo das nötig ist.

Sie will möglichst die Standards umsetzen, die dafür sorgen sollen, dass Radfahrer schnell und sicher ans Ziel kommen. Dazu gehört eine Mindestbreite der Velorouten von 2,50 Metern, von drei Metern, wenn die Radfahrer in beide Richtungen fahren dürfen. An Kreuzungen sollen sie möglichst Vorrang haben, zudem sollen die Strecken beleuchtet sein.

„Müssen Verzicht auf Parkplätze in Kauf nehmen“

Wie die Stadt zuletzt im Bezirksrat Mitte berichtete, wären dazu jedoch Umbauten in der Friesenstraße oder Lärchenstraße notwendig. Damit die Radfahrer genügend Platz haben, sollen in der Friesenstraße 70 Parkplätze wegfallen, alternativ 55 in der Lärchenstraße. Radverkehrsplanerin Sabine Kniep betonte, dass es „an der einen oder anderen Stelle weh tun wird, wenn wir Radverkehrs-Förderung ernst nehmen“.

Zu eng: Die Alternativroute durch die Lärchenstraße würde 55 Parkplätze kosten. Quelle: Christian Behrens

Dessen ist sich auch SPD-Fraktionschef Lars Kelich bewusst. „Wenn es nicht anders geht, müssen wir auch an der einen oder anderen Stelle auf Parkplätze verzichten“, sagt er. Das sieht auch CDU-Verkehrsexperte Felix Semper so. „Wenn in Teilbereichen Parkplätze wegfallen, muss man das in Kauf nehmen“, erklärt er.

Gibt es noch eine andere Lösung?

Beide Politiker hoffen allerdings, dass noch eine Variante möglich ist, bei der das nicht in so großem Umfang der Fall sein wird wie bei den Alternativen, die die Stadt vorgestellt hat. Diese hatte im Bezirksrat Mitte berichtet, dass sie in der Friesenstraße keine Fahrradstraße mit Tempo 30 einführen könne, weil diese zum Vorrangnetz für den Autoverkehr gehören. Stattdessen soll ein neuer, separater Radweg gebaut werden, für den die Parkplätze entfallen müssten.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

CDU-Mann Semper will das allerdings auf den Prüfstand stellen. „Ich kann mir dort sehr wohl eine Fahrradstraße vorstellen. Schneller als 30 Stundenkilometer kann man dort sowieso selten fahren“. Auch erfülle diese die notwendigen Kriterien, weil dort „jetzt schon sehr viele Radfahrer unterwegs sind“.

Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian sieht das skeptisch. Zwar sei es grundsätzlich möglich, das Vorrangstraßennetz zu verlegen. Dann allerdings würde der Verkehr durch eine andere Straße rollen. „Ich glaube nicht, dass das bei den Anwohnern für Begeisterung sorgen wird“, sagt sie. Der Straßenraum, der zur Verfügung steht, sei nun einmal endlich. Wenn man die Verkehrswende schaffen wolle, müsse dieser neu aufgeteilt werden.

Grüne: Ausweitung der Parkgebühren soll helfen

Clausen-Muradian glaubt allerdings nicht, dass die wegfallenden Parkplätze für Anwohner in der Oststadt zu einem großen Problem werden, wenn zugleich das kostenpflichtige Parken wie geplant auf diesen Bereich ausgeweitet wird und die Anlieger günstige Anwohner-Parkausweise erwerben können. 70 Parkplätze verteilt auf die ganze Friesenstraße seien „ohnehin nicht viel“, so Clausen-Muradian.

FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke sieht das anders. „Die Autos stehen in diesem Bereich jetzt schon hochkant“, warnte er. Er fordert eine „umfassende Bürgerbeteiligung“, bevor das Projekt umgesetzt wird. Auch SPD-Fraktionschef Kelich will die Bürger beteiligen, allerdings soll das nicht zu endlosen Verzögerungen bei dem wichtigen Projekt führen. „Das dürfte sich nicht über Jahre hinziehen“, stellt er klar.

Von Christian Bohnenkamp