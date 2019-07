Hannover

“Lebensgefahr!“ steht in großen roten Buchstaben an der schmuddelig-weißen Wand vor der massiven grauen Stahltür, der Druckschleuse, die ins Innere des Hochbunkers an der Torstenssonstraße führt. Es ist kühl und klamm, seit Kriegsende hat hier gefühlt keiner mehr die Heizung aufgedreht. An den Schuhsohl...