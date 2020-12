Hannover

Mit dem anstehenden bundesweiten Fahrplanwechsel im Bus- und Bahnverkehr am Sonntag ergeben sich auch für den Großraum Verkehr Hannover (GVH) einige Änderungen – Maßnahmen zur Verkehrswende, nennen es die beiden Nahverkehrsbetriebe Üstra und Regiobus. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf den Sprinterlinien 800 und 900, die zwischen Umland und Hannovers Innenstadt fahren.

Verkehrsdezernent der Region Hannover und GVH-Geschäftsführer Ulf-Birger Franz: „Mit den Verlängerungen und Taktverdichtungen auf den sprintH Linien 800 und 900 setzen wir das Versprechen um, das hannoversche Umland mit der Landeshauptstadt besser zu vernetzen. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Zehn-Punkte-Plans für eine Verkehrswende in der Region Hannover.“ Konkret sieht das so aus:

Linie 800 fährt über Maschsee hinaus bis zum Kröpcke

Die Sprinter-Linie 800 der Üstra fährt ab Sonntag von Mehrum ( Landkreis Peine) über Sehnde bis zum Kröpcke. In der Zeit von Montag bis Freitag verdoppeln sich die Fahrten zwischen 7 Uhr und 9 Uhr und ebenfalls zwischen 13 Uhr bis 17 Uhr. Die Busse verkehren in diesem Zeitraum dann im 15-Minuten-Takt, anstatt wie bisher alle 30 Minuten. Sonnabends bietet die Üstra von 10 Uhr bis 17 Uhr ebenfalls einen 15-Minuten-Takt an und sonntags fährt die Linie 800 von 12 bis 19 Uhr im Halbstunden-Takt.

Weitere Neuerung: Die Linie 800 endet ab Sonntag nicht mehr wie bisher an der Haltestelle „An der Engesohde“ am Altenbekener Damm, sondern führt vom neu eingerichteten Halt „Altenbekener Damm“ zum Maschsee mit dem Stopp „Maschsee/Altenbekener Damm“. Dazu gibt es am Maschseeufer mit „Maschsee/Funkhaus“ und „Maschsee/ Sprengel Museum“ zwei weitere Haltepunkte. „Auch wenn es zurzeit verständlicherweise keine Veranstaltungen geben kann, ist die Verbindung zum Maschsee schon jetzt eine enorme Qualitätsverbesserung für viele Ausflügler, die sich hier mit Spaziergängen erholen möchten“, sagt Denise Hain, Üstra-Vorständin für Betrieb und Personal. Wer möchte, fährt (später) weiter bis in die City, denn die Linie 800 führt nun über die Willy-Brandt-Allee zur Haltestelle „Rathaus/Bleichenstraße“ und zum „Aegidientorplatz“. Von dort geht es über die Rathenaustraße und die Ständehausstraße zum neuen Endpunkt Kröpcke.

Linie 900 fährt von Burgdorf über den Zoo in die City

Von Burgdorf direkt nach Hannover – das ist ab Sonntag mit der Sprinter Linie 900 möglich. Bisher endete sie am A2-Center in Altwarmbüchen-Isernhagen. Ab Sonntag wird der Bus nun über die Podbielskistraße, Bernadotteallee und Königstraße in Hannover bis zum Ernst-August-Platz geführt. „Mit der Linie 900 bieten wir nach den sprintH Linien 300, 500 und 700 nun die vierte Direktverbindung zwischen Umland und Stadt Hannover an. Und wir bedienen beliebte Ausflugziele wie der Lister Turm und der Zoo Hannover“, sagt Geschäftsführerin Elke van Zadel. An den Sonntagen fährt die Linie 900 dann fast ganztägig im 30-Minuten-Takt. In der zweiten Jahreshälfte 2021 verdichtet die Regiobus die Linie werktags noch auf einen 15-Minuten-Takt.

