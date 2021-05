Hannovers Türme: So sieht es im Inneren des Telemax aus

Hannover

Lea Borgers läuft an Gerüsten und Bauutensilien vorbei. Sie geht durch eine große, schwere Tür und steht im Inneren des Fernsehturms: „Der Telemax ist noch gar nicht so alt und trotzdem sind regelmäßig Instandhaltungsmaßnahmen wie aktuell zum Beispiel Beton- und Sanierungsarbeiten notwendig“, erzählt die Pressesprecherin der Deutschen Funkturm, einer Tochterfirma der Telekom. Der gehört der 282,2 Meter hohe Fernsehturm in Groß-Buchholz, in dessen 17. Stockwerk momentan Höhenkletterer an der Fassade arbeiten.

„Im nächsten Jahr wird der Turm 30 Jahre alt“, erzählt Borgers und wirkt stolz. Damit sei der Turm jedoch deutlich jünger als andere Fernseh- und Fernmeldetürme, die der Telekom gehören. Der Fernmeldeturm in Barsinghausen sei beispielsweise bereits 52 Jahre alt.

Der Fernsehturm Hannover, der sogenannte Telemax, hat durch seine Erbauung 1992 den ehemaligen Fernsehturm, den Telemoritz in der Innenstadt abgelöst. „Der heutige VW-Turm war für die Antennen zu klein geworden.“ Aufgrund seiner Statik und seiner niedrigeren und schlanken Bauweise sei er nicht mehr geeignet für die Funktion als Fernsehturm gewesen.

Panorama vom Betriebsraum

Borgers läuft durch den Eingangsbereich des Turms und biegt in einen langen Gang ab. Sie öffnet eine Tür, an der Warnschilder hängen. Dann steht sie in einem der Betriebsräume des Fernsehturms. Die viele Technik rauscht laut. Armdicke, bunte Kabel verlaufen an der Wand und Decke entlang: „In diesem Raum befindet sich die Sendetechnik, also die Rundfunktechnik“, erklärt Borgers. Der Turm versorge die Region mit Richtfunk sowie analogem und digitalen Fernsehen und Radio.

Jede Menge Technik: In den Betriebsräumen im Fernsehturm Hannover laufen dicke Kabel die Decken und Wände entlang. Von hier aus wird die Region mit Richtfunk, analogem sowie digitalem Fernsehen und Radio versorgt. Quelle: Christian Behrens

Um nach oben zu gelangen, steht ein Treppenhaus mit rund 1100 Stufen bereit. Doch Borgers entscheidet sich für den Aufzug und fährt in das siebte von siebzehn Stockwerken. Die Türen auf dem Flur sind allesamt in der Farbe Rot angestrichen: „In den anderen Stockwerken haben die Türen ebenfalls jeweils dieselbe Farbe“, weiß Borgers. So lasse es sich leichter in der sogenannten Betriebskanzel orientieren.

„Das Pendel zeigt die Schwankung des Turms an“, erklärt Pressesprecherin Lea Borgers von der Deutschen Funkturm. Quelle: Christian Behrens

Borgers läuft auf einen weiteren Betriebsraum zu. Wie auch im Erdgeschoss finden sich jede Menge bunte Kabel und verschiedenste Technik in dem Raum. In der Mitte des Raumes hängt ein orangefarbener Ball von der Decke: „Das Pendel zeigt die Schwankung des Turms an“, klärt Borgers auf. Eine Schwankung des Turms sei ganz normal. Insbesondere bei Stürmen könne das Pendel ganz schön in Bewegung sein.

Ausblick auf das hannoversche Miniaturwunderland: Auf rund 200 Metern Höhe ist die Aussicht aus den Fenstern des Fernsehturms beeindruckend. Quelle: Christian Behrens

Um die Höhenkletterer nicht bei deren Arbeit zu stören, könne Borgers die Außenplattformen aktuell nicht betreten. Um den Ausblick vom 282 Meter hohen Turm trotzdem genießen zu können, reicht aber auch der Blick aus einem der Fenster: „Der Fernsehturm in Hannover ist der fünfthöchste Turm dieser Art in Deutschland,“ sagt sie und schaut nach unten. Von oben bilden Häuser, Autos und Menschen ein hannoversches Miniaturwunderland.

Der Fernsehturm ist durch seine Architektur einmalig: Der Turmschaft ist zum Beispiel im Gegensatz zu vielen Rundtürmen quadratisch. Quelle: Christian Behrens

Auch der Blick nach oben ist beeindruckend: „Über der Betriebskanzel sind sieben Antennenplattformen und darüber ein 50 Meter hoher Stahlgitter-Sendemast mit GFK-Zylinder an der Spitze“, weiß Borgers.

Panorama vom Telemax

Die Architektur des Telemax ist eine Besonderheit: So ist beispielsweise der Turmschaft quadratisch und auch die asymmetrisch angeordnete Turmkorb, die Betriebskanzel, in Form eines Würfels einmalig. „Der Turm sticht also nicht nur durch seine Höhe hervor, sondern auch durch sein einmaliges Design.“

Zur Galerie Die NP hat für ein Multimedia-Portrait den Fernsehturm besucht. Eine Bilderstrecke gibt Einblick in das Innere des Turms und zeigt die einmalige Aussicht aus einer Höhe von 200 Metern.

Anmerkung der Redaktion: Für die Drohnenflüge in normalerweise verbotenen Bereichen lagen der Neuen Presse umfassende behördliche Ausnahmegenehmigungen vor.

Von Sophie Peschke