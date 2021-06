Hannovers Türme: So sieht der Beginenturm am Hohen Ufer von innen aus

Hannover

Die Altstadt von Hannover war in der Zeit von 1200 bis 1800 von einer Stadtmauer umschlossen, um Angreifer abzuhalten. Gesichert wurde die Stadtmauer mit Mauer- und Tortürmen. 34 Stück gab es – einer davon war der Beginenturm am Hohen Ufer.

Jan Willem Huntebrinker (46) vom Historischen Museum steht vor dem Turm und blickt nach oben: „Der Beginenturm ist der letzte noch stehende Türm der mittelalterlichen Stadtbefestigung“, sagt er. Damit sei der Turm eins der wenigen noch verbliebenen mittelalterlichen Gebäude insgesamt. Neben dem Beginenturm gebe es nur noch ein Turmfragment des 1310 errichteten Borgentrickturms im Gebäude der Volkshochschule. „Es ist ein echtes Wunder, dass der Beginenturm auch heute noch so gut erhalten ist,“ sagt Huntebrinker und läuft auf den Turm zu, um ihn aufzuschließen.

Dann steht Huntebrinker zunächst im Dunklen. Nur durch ein kleines Fenster kommt im unteren Teil des Turms Licht herein. Das Sonnenlicht scheint auf Quader unterschiedlicher Größe, die eine Gemeinsamkeit haben: Das Baumaterial ist Lindener Kalkstein.

Gebaut wurde der Turm 1357 – mitten hinein in den Garten der Beginen. Die Beginen waren eine heimische, klosterähnliche Gemeinschaft von Frauen, die ein Grundstück innerhalb der Stadtbefestigung besaßen. „Darüber, dass der Turm mitten in ihren Garten gebaut wurde, waren die Beginen nicht sehr glücklich“, weiß Huntebrinker. Ein Dokument bestätigt das:„Die Beginen wollten abgeschlossen leben und das hat sich durch den Bau des Turms in ihrem Garten schnell geändert.“ In dem Turm arbeiteten Söldner und Stadtwachen: „Und weil die ständig durch den Garten der Frauen liefen, klagten die Beginen auf Entschädigung.“ Das Dokument dazu gibt auch Aufschluss über das Baujahr des Turmes. „Nur durch das Dokument wissen wir von der Erbauung des Turmes“, so Huntebrinker.

Jan Willem Huntebrinker vom Historischen Museum ist Experte für den Beginenturm. Er weiß auch, weshalb der Beginenturm gebaut wurde. Quelle: Christian Behrens

Dass der Beginenturm ausgerechnet in den Garten der Beginen gebaut wurde, hatte einen Grund: Die Stadt Hannover wurde oft belagert und war in mehrere militärische Auseinandersetzungen verwickelt. Doch der Beginenturm als Wehrturm diente einem ganz besonderen Wettrüsten: „In Steinwurfweite des Beginenturms stand früher die Burg Lauenrode, die dem Landesherrn gehörte,“ erzählt Huntebrinker. Die Burg lag außerhalb der Stadt auf dem westlichen Ufer der Leine, etwa an der Stelle, an der sich heute das Wissenschaftsministeriums befindet. „Mit dem Bau der Burg machte der Landesherr klar, dass er schnell zur Stelle sein würde, sollten die Bürger von Hannover aufmüpfig werden.“ Die Burg war demnach eine Demonstration der Stärke des Landesherrn, ein steingewordenes Machtsymbol gegenüber den hannoveraner Bürgerinnen und Bürgern.

Das Aquarell von Karl Hapke zeigt Hannover den Beginenturm, der direkt gegenüber der Burg Lauenrode steht um 1357-1371. Quelle: Historisches Museum Hannover

„Um ebenfalls Stärke zu demonstrieren, haben die Hannoveraner direkt gegenüber von der Burg den Beginenturm gebaut,“ sagt Huntebrinker. Das sei auch der Grund, weshalb der Beginenturm der höchste und dickste Turm der Stadtbefestigung war: „Das war ein Prestigebau und eine Drohgebärde,“ weiß Huntebrinker. „Auch hat der Beginenturm durch die Aussage, dass sich die Bürger wehren können, ein Stück weit zur Autonomie gegenüber dem Landesherrn beigetragen.“

Neben den Mauertürmen gab es in der Stadtbefestigung vier Stadttore: Das Steintor, das Leintor, das Aegidientor sowie das Brühltor. Um 1650 kamen noch das Clevertor und das Calenberger Tor hinzu. Die Stadttore waren anfangs aus Holz. Ab dem 13. Jahrhundert wurden sie durch steinerne Tore ersetzt. Der Name des Steintores ist demnach auch ein Hinweis auf das Baumaterial. Doch wie auch die Mauertürme, sind die Stadttore im Laufe der Zeit verloren gegangen.

„Der Beginenturm ragte nach dem zweiten Weltkrieg aus den Trümmern heraus“, sagt Jan Willem Huntebrinker vom Historischen Museum. Es sei ein Wunder, dass der Turm die Luftangriffe überstanden habe. Quelle: Historisches Museum Hannover

Insbesondere die Bombardierungen der Luftangriffe auf Hannover verlängerten die Liste der verschwundenen Bauwerke des alten Hannovers. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Beginenturm regelrecht aus den Trümmern herausgeragt, während die Stadt drum herum in Schutt und Asche lag“, sagt Huntebrinker

Heute ist der Turm als begehbares Baudenkmal zugänglich. Er ist denkmalgeschützt und im Inneren weitestgehend leer: „Damit wollten wir die unterschiedlichen Bau- und Nutzungsspuren der Vergangenheit zeigen.“

Panorama aus dem Inneren des Beginenturms

Die Liste der Verwendungen des Beginenturmes ist lang: „Das ist wirklich spannend an der Geschichte des Beginenturmes“, findet Huntebrinker. Der Turm sei nicht nur als Wehrturm, sondern später unter anderem als Verteidigungsturm, als Brennstofflager, als Lager für Handwerker, als Wohnung nach dem Zweiten Weltkrieg und in den 70er-Jahren als Kneipe genutzt worden. „Diese unterschiedlichen Nutzungen haben dafür gesorgt, dass der Turm immer in Gebrauch war und wenn man heute durch den Turm geht, sind diese Nutzungsspuren ersichtlich.“

Im Inneren des Turmes werden die Nutzungsspuren ersichtlich: „Der Turm wurde immer wieder anders genutzt“, weiß Jan Willem Huntebrinker. Quelle: Christian Behrens

Huntebrinker steigt die Treppenstufen hinauf und hält sich am Geländer fest. Das Treppenhaus ist modern und extra für Touristen renoviert. Im obersten Geschoss angekommen, geht Huntebrinker auf die rot-weiß gemusterten Verteidigungsluken zu und öffnet diese.

360 Grad Panorama vom Beginenturm

Der Ausblick aus den Luken heraus erstreckt sich über die gesamte Altstadt, aber auch neuere Bauten wie etwa die HDI-Arena, den Gehry-Tower oder die Warmen Brüder in Linden sind zu sehen: „Das ist in Hannover einmalig, dass ein Ausblick so zentral einen Mix aus neuen und alten Bauten bietet“, sagt Huntebrinker.

Anmerkung der Redaktion: Für die Drohnenflüge in normalerweise verbotenen Bereichen lagen der Neuen Presse umfassende behördliche Ausnahmegenehmigungen vor.

Von Sophie Peschke