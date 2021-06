Hannover

Neben einer roten Linie auf dem Boden läuft Michael Bücker auf der Plattform des VWN-Turms entlang: „Zum Glück habe ich keine Höhenangst“, sagt der 46-Jährige und lacht. Schließlich ist die Plattform nach Außen hin offen. Auf dieser Ebene gibt es gibt keine Wand und keine Barriere. Gleich hinter ihr geht es knapp 100 Meter in die Tiefe: „Ich bin einfach grundsätzlich vorsichtig“, sagt Bücker.

Alle sechs Wochen kommt er zum VWN-Turm, um diesen zu inspizieren. Bücker ist der für den Turm zuständige Ingenieur von Volkswagen Nutzfahrzeuge und bereits seit sieben Jahren für den Turm verantwortlich: „Vereinfacht gesagt bin ich der Hausmeister des VWN-Turms“, sagt er bescheiden.

Es ist windig auf der offenen Plattform. Zwar scheint die Sonne, doch oben auf der Plattform sind es etwa 10 Grad weniger als unten in der Innenstadt. Bücker zieht sich seine grüne Mütze zurecht und läuft die Plattform ab. Dabei schaut er auf den Boden und an die Betonwand des Turms. Er betrachtet die Rückseite der einzelnen Buchstaben des Werbeschriftzugs. Auch die großen VWN-Logos mit neun Meter Durchmesser begutachtet er regelmäßig: „Ich prüfe, ob Instandhaltungsmaßnahmen notwendig sein sollten“, erklärt er. Vor allem nach einem Sturm ist Bücker spätestens einen Tag nach dem Unwetter auf dem Turm: „Für den Fall, dass sich einzelne Teile gelöst haben sollten. Das kontrolliere ich dann.“ Zur doppelten Sicherheit kontrollieren externe Firmen mit Industriekletterern den Turm.

„Vereinfacht gesagt bin ich der Hausmeister vom VWN-Turm“, sagt Michael Bücker. Quelle: Christian Behrens

Notwendig ist das, weil der VWN-Turm schon in die Jahre gekommen ist: Der Bau des VWN-Turms begann 1959. Ein Jahr später wurde der Turm in Betrieb genommen: „Damals war im Turm noch richtig was los“, weiß Bücker. 1989 baute die Telekom mit dem Fernsehturm in Groß-Buchholz einen neuen Turm. Der Turm in der Innenstadt war zu klein geworden: „Die neuen Antennen passten nicht mehr drauf“, erzählt Bücker.

1959 wurde sowohl das Paketpostamt als auch der Fernmeldeturm in der Innenstadt neu gebaut. Quelle: HAZ-Hauschild-Archiv, Historisches Museum Hannover

Im Jahr 2000 übernahm Volkswagen Nutzfahrzeuge den Turm: „Da war ja auch die Expo und der Turm eignete sich optimal als Werbefläche“, sagt Bücker während er weitere Stufen hinauf steigt, die Hand immer fest am Geländer. Insgesamt gibt es neben dem Betriebsgeschoss vier weitere, baugleiche Plattformen. Auf der untersten ist der Schriftzug „Volkswagen Nutzfahrzeuge“ montiert. Darüber sind zwei komplett offene Plattformen. Noch eine Ebene darüber sind die großen VWN-Logos angebracht.

Vier baugleiche Plattformen führen bis nach oben auf 102,75 Meter. Quelle: Tim Schaarschmidt

Dort kommt Bücker nach einem zugigen Aufstieg über die außen liegenden Stufen an: „Diese letzte Plattform ist auf 102,75 Metern Höhe“, sagt Bücker. Er zeigt auf die Mitte der Plattform: „Da geht es noch weiter bis auf eine Höhe von 123,5 Meter, allerdings nur für zugelassene Spezialkletterer.“ Der höchste Punkt des Telemoritz ist der oberste Punkt der Antenne mit 141 Metern.

Aufstieg nur noch für Spezialkletterer: Eine Leiter führt von der obersten Plattform weiter nach oben – bis auf 123,5 Meter Höhe. Quelle: Sophie Peschke

Bücker steht im Betriebsgeschoss. Ein paar Tische stehen in der Mitte des Raums. Zwei Bauarbeiterhelme liegen darauf. Es gibt ein Waschbecken und einen Stromkasten – mehr nicht. „Früher sind die Telekommitarbeiter und -mitarbeiterinnen in diesem Raum ihrer Arbeit nachgegangen“, weiß Bücker.

Heute ist die einzige Funktion des Turms die Werbefläche für Volkswagen Nutzfahrzeuge: „Wir haben natürlich geprüft, ob nicht eine weitere Nachnutzung des Turms, beispielsweise als Restaurant, möglich wäre“, erzählt Bücker. Doch den Plan habe Volkswagen aus baurechtlichen Gründen schnell verwerfen müssen: „Wegen Brandschutz ließ sich das leider einfach nicht darstellen.“

Auf 72 Metern Höhe: Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Telekom haben in den 1960er und 1970er Jahren im Betriebsgeschoss gearbeitet. Quelle: Christian Behrens

„Der VWN-Turm ist wirklich ein ganz besonderes Gebäude“, findet Bücker. Er schaut aus den Fenstern im Betriebsraum. Auch in 72 Metern Höhe ist die Aussicht spektakulär. In weiter Ferne streckt sich der neue Fernsehturm, der Telemax, in die Höhe.

Dann geht es für Bücker wieder vom Turm herunter. Die Fahrt ins Betriebsgeschoss dauert mit dem Fahrstuhl eine Minute und elf Sekunden. Als Alternative gibt es 575 Treppenstufen bis nach ganz unten: „Ich nehme bei meinen Inspektionen meist die Treppe“, sagt Bücker. Dadurch bekomme er einen besseren Eindruck vom Zustand des Inneren des Turms.

Im Inneren des Turms werden bald Industriekletterer zum Einsatz kommen: „Wir führen Instandsetzungsmaßnahmen durch“, erklärt Michael Bücker von VW Nutzfahrzeuge. Quelle: Sophie Peschke

„Ich kann sonst wirklich nicht ruhig schlafen, wenn ich nicht weiß, ob mit dem VWN-Turm alles in Ordnung ist“, erklärt Bücker. Dass sein Arbeitsplatz mitunter in luftiger Höhe sei, weiß der 46-Jährige zu schätzen: „Manchmal halte ich inne, schaue mir die wahnsinnig tolle Aussicht an und bin dankbar, dass ich auf dem Turm arbeiten darf.“

Anmerkung der Redaktion: Für die Drohnenflüge in normalerweise verbotenen Bereichen lagen der Neuen Presse umfassende behördliche Ausnahmegenehmigungen vor.

Von Sophie Peschke