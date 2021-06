Hannovers Türme: Das ist die Aussicht von der Waterloosäule

Hannover

Das eiserne Tor quietscht laut als Gitta Weymann (55) dieses auf dem Sockel der Waterloosäule aufschiebt. Dann läuft sie auf die schwere Tür der zu, zieht einen langen, altmodisch aussehenden Schlüssel aus der Tasche und sperrt die Tür auf.

Auf der Lavesallee rauschen derweil Autos am Waterlooplatz vorbei. Gleich hinter der Säule toben Kinder in der Nähe der Flüchtlingsunterkunft. Die 46 Meter hohe Säule hingegen ragt starr in die Höhe: „Die Waterloosäule ist ein echtes Unikat und ein Denkmal, das es unbedingt zu erhalten gilt“, sagt Weymann. Sie ist stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Kultur der Stadt Hannover und verwaltet deshalb Denkmale, Mahnmale und Brunnen.

Während Weymann neben der Eisentür steht, blickt sie auf schwarze Kanonen, die den Eingangsbereich zur Säule zieren: „Die Kanonen weisen schon gleich auf die militärische Vergangenheit des Waterlooplatzes und den Grund für den Bau der Säule hin.“ Sie sei als Erinnerung an die Schlacht von Waterloo im Jahre 1815 erbaut worden.

Ein kolorierter Stahlstich von Georg Opitz aus dem Jahr 1835 zeigt die hannoversche Armee auf dem Waterlooplatz. An beiden Seiten des Waterlooplatzes sind Kasernen – die lagen damals noch vor den Toren der Stadt Hannover. Im Hintergrund in der Mitte ist das Leineschloss und die Marktkirche zu sehen. Quelle: Historisches Museum Hannover

Nur ein Jahr nach der Schlacht gegen Napoleon Bonaparte im heutigen Belgien hatten Bürgerinnen und Bürger in Hannover den Wunsch nach einer Siegessäule geäußert: „Dass die Schlacht von Waterloo für Hannover eine große Bedeutung hatte, liegt daran, dass auch Truppen des Königreichs Hannover in die Schlacht gezogen waren und auch einige der Kämpfenden aus Hannover gefallen sind.“ 1826 startete der Bau von Waterlooplatz und -säule nach einem Entwurf von Architekt und Stadtplaner Georg Ludwig Laves. Die Einweihung der Säule war 1832.

Diese Lithografie von F. Baumgarte aus dem Jahr 1839 zeigt, dass der Waterlooplatz schon früher als offene Fläche für Freizeitaktivitäten genutzt wurde: „Manchmal wünsche ich mir, die Hannoveranerinnen und Hannoveraner würden die Rasenfläche um die Waterloosäule heute etwas mehr nutzen“, sagt Gitta Weymann von der Stadt Hannover. Quelle: Historisches Museum Hannover

An die Gefallenen erinnern somit auch noch heute Namen auf den Gedenktafeln der Waterloosäule. Dass das Bauwerk eine Siegessäule ist, verraten nicht nur die Tafeln und die erbeuteten Kanonen, sondern vor allem die Statue auf der Säule: „Das ist die Siegesgöttin Victoria aus der römischen Mythologie“, erklärt Weymann.

Gedenktafeln, Kanonen und Siegesgöttin: Die Waterloosäule ist eine Siegessäule zur Erinnerung an die Schlacht von Waterloo, in der auch Kämpfende aus Hannover gefallen sind. Quelle: Tim Schaarschmidt

Weymann tritt ins Innere der Säule und steigt die ersten Stufen einer steinernen Wendeltreppe hinauf. Schlagartig ist es ruhig. Die Geräusche bleiben draußen, weder das Rauschen der Autos noch die spielenden Kinder sind nun zu hören. Trotz eines Durchmessers von 3,75 Metern wirkt das Innere eng. Der Blick nach oben ist einmalig. Die Wendeltreppe windet sich immer weiter in die Höhe: „Es sind 189 Stufen bis nach ganz oben“, meint Weymann warnend, „das geht ganz schön in die Oberschenkel“, sagt sie und lacht.

Faszinierender Blick nach oben: Im Inneren der Waterloosäule windet sich die Treppe bis in eine Höhe von 46 Metern. Quelle: Christian Behrens

189 Stufen später erreicht Weymann die quadratische Aussichtsplattform. Sie tritt nach draußen und bleibt am Geländer stehen: „Von hier aus kann ich wirklich ganz Hannover sehen“, sagt sie und wirkt stolz.

Panorama von der Waterloosäule

In nächster Nähe erstreckt sich die gesamte Innenstadt. Gebäude wie beispielsweise das Neue Rathaus, das Anzeigerhochhaus, die Marktkirche, der VW-Turm und das Ihme-Zentrum sind erkennbar. „Was ich faszinierend finde, ist, wie groß die Oper von hier aus wirkt“, sagt Weymann. Und tatsächlich: Die Oper ragt regelrecht aus der Innenstadt heraus. „Aber auch den Blick auf das Stadion finde ich toll. Wann sieht man das schon mal aus so einer Perspektive?“, fragt Weymann.

Tolle Perspektiven: Von der Plattform der Waterloosäule lassen sich Stadion, Neues Rathaus und viele andere Bauten aus einem ganz neuen Blickwinkel betrachten. „Am besten bringt man ein Fernglas mit“, sagt Weymann. Quelle: Christian Behrens

Weymann läuft die Plattform entlang. Auf der Säule selbst haben Besucherinnen und Besucher ihre Namen im Sandstein verewigt: „Das muss passiert sein, als wir nicht aufgepasst haben“, meint Weymann und lacht. Der Zugang zur Säule ist nur in Begleitung möglich. Einmal jährlich öffnet die Stadt die Waterloosäule anlässlich des Tags des Denkmals. „Wenn wir personell gut aufgestellt sind, ermöglichen wir darüber hinaus auch Besichtigungen für kleine Gruppen auf Anfrage.“

Haben sich verewigt: Besucherinnen und Besucher haben ihre Namen oben auf der Säule in den Sandstein geritzt. Quelle: Christian Behrens

„Für dieses Jahr ist eine Sanierung der Waterloosäule geplant“, sagt Weymann während sie die eingeritzten Namen und Kritzeleien auf der Säule betrachtet. Es gäbe ein paar Schäden und der Sandstein müsse schonend gereinigt werden. Da die Waterloosäule zuletzt vor 35 Jahren saniert worden ist, sei sie nun wieder an der Reihe: „Irgendeins der Denkmäler, Mahnmale oder Brunnen in Hannover braucht immer Pflege“, sagt Weymann, „aber das ist auch gut, da dann etwas Geld reinzustecken, damit diese wertvollen Denkmäler erhalten bleiben und sie Menschen auch in Zukunft begeistern können.“

Anmerkung der Redaktion: Für die Drohnenflüge in normalerweise verbotenen Bereichen lagen der Neuen Presse umfassende behördliche Ausnahmegenehmigungen vor.

Anmerkung der Redaktion: Für die Drohnenflüge in normalerweise verbotenen Bereichen lagen der Neuen Presse umfassende behördliche Ausnahmegenehmigungen vor.

Von Sophie Peschke