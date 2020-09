Hannover

Open-Air-Kino, Yoga-Treffpunkt, ein Bolzplatz oder Kinderspielplatz: Ideen für eine Verbesserung der Situation auf dem Weißekreuzplatz hatte es einige gegeben. Die Stadt hatte 2017 extra eine Bürgerbeteiligung ins Leben gerufen, um mit Anliegern ins Gespräch zu kommen. Auch im Wahlkampf war der Problemplatz am Rande der Innenstadt Thema. Passiert ist seitdem jedoch nicht viel. Anwohner sind verzweifelt. Im Bezirksrat Mitte schilderte am Montag ein Familienvater unter Tränen die Situation.

Seit 2012 wohne er am Weißekreuzplatz. Seitdem habe sich die Lage zunehmend verschlimmert. Morgens müsse er „über Körperausscheidungen“ steigen. Mit Schreckschusspistolen sei gedroht worden. Eine rund 50 Personen große Gruppe aus dem Trinker- und Drogenmilieu habe den Platz für sich eingenommen. In acht Jahren sei die Szene nur eine Woche lang nicht dagewesen: „Als der Penny-Markt renoviert wurde“ – und deshalb kein billiger Alkohol in der Nähe verfügbar war.

Weißekreuzplatz : Trotz Bürgerbeteiligung „nichts passiert“

Die Menschen, „die den ganzen Tag Betäubungsmittel zu sich nehmen“, sorgten mit ihrem Verhalten dafür, dass alle anderen ausgeschlossen würden. Trotz Bürgerbeteiligung sei „nichts passiert“, kritisierte der Anwohner.

Die frühere Linke und Neu-SPD-Bezirksratsfrau Gunda Pollok-Jabbi wohnt ebenfalls am Weißekreuzplatz. Sie hat eine „Verdoppelung“ der Trinker- und Drogenszene beobachtet. Fast jeden Tag seien Krankenwagen und Polizei im Einsatz. Die Situation sei „unzumutbar“ und werde „immer schlimmer. Am Rande der Sitzung übte sie auch scharfe Kritik am städtischen Ordnungsdienst: „Die gehen da vorbei, aber machen nichts“. Ein anderer Politiker aus dem Bezirksrat glaubt: „Die Stadt hat offenbar vor den Problemen kapituliert“.

Trinker- und Drogenszene kann sich „nicht in Luft auflösen“

Sie scheint zumindest zunehmend ratlos zu sein im Umgang mit der Trinker- und Drogenszene auf dem Weißekreuzplatz und auf anderen Problemplätzen Hannovers. Stadtbezirksmanagerin Claudia Göttler räumte am Montag im Bezirksrat ein, dass aus der Bürgerbeteiligung zwar Ergebnisse erzielt und Arbeitsgruppen eingerichtet wurden, aber „nicht das meiste“ umgesetzt worden sei, lediglich „Kleinigkeiten, die uns nicht weiterbringen“. Zum Beispiel ein Regelkatalog, der laute Musik verbietet und dazu auffordert, den Müll zu entsorgen und öffentliche Toiletten zu benutzen.

Die mit der Szene gut vertraute Bezirksmanagerin sieht die Entwicklung der Lage hinter dem Hauptbahnhof kritisch. Dort seien 21 Organisationen, Vereine oder Hilfsangebote konzentriert worden, um der Trinker- und Drogenszene zu helfen. Diese Ballung steht schon länger in der Kritik. „Es gab genügend Warner, aber wir haben es gemacht“, sagte Göttler. Sie glaubt allerdings auch nicht, „dass es etwas bringt, die Leute zu verdrängen. Sie können sich nicht in Luft auflösen“.

Am Marstall Szenen wie im TV-Tatort

Katastrophal ist laut Anliegern auch die Lage rund um den neu gestalteten Marstall. Eine Anwohnerin berichtete von Prostitution und offenem Drogenverkauf auf dem Platz. „Es ist noch schlimmer geworden“, sagte sie. Nach der Messerstecherei am vorletzten Wochenende hätten sich Szenen wie bei einem TV-Tatort abgespielt. „Das ist es, was wir beim Frühstück sehen“.

Sexarbeit und der Gebrauch von Drogen seien „urbane Realitäten“, sagte eine Mitarbeiterin der Organisation La Strada, die sich um drogenabhängige Prostituierte kümmert. Sie kritisierte den „schwierigen Zugang zum psychiatrischen System“. Benötigt würden niedrigschwellige Angebote. Die Drogenszene sei „größer geworden, seitdem es keine Wohnungen mehr gibt“. Mit Mehr Konsum werde versucht, „der Realität zu entfliehen“.

Auch Obdachlose schilderten im Bezirksrat ihre kritische Lage. Sie berichteten von Gewalt in den Unterkünften und forderten mehr Einzelschlafplätze. Die Tagestreffs seien schon „vor Corona überlaufen“ gewesen. Nun sei die Situation noch schwieriger.

